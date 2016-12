Die ersten Hochrechnungen machten es deutlich: Das italienische Verfassungsreferendum ist zu einer Schlappe für Ministerpräsident Matteo Renzi geworden. Knapp 60 Prozent der Wähler stimmten demnach gegen sein Vorhaben. Er zog die Konsequenzen und kündigte seinen Rücktritt an.

Nach dem Scheitern seiner Verfassungsreform hat der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi seinen Rücktritt angekündigt. Damit zog der europafreundliche Sozialdemokrat die Konsequenz aus seiner Niederlage bei der Volksabstimmung über das Vorhaben. Er werde am Montag sein Rücktrittsgesuch bei Staatschef Sergio Matterella einreichen, sagte Renzi kurz nach Mitternacht bei einer im Fernsehen übertragenen Rede. "Wir haben es nicht geschafft, die Mehrheit unserer Bürger zu überzeugen." Italien droht jetzt eine Regierungskrise, was auch zu Turbulenzen an den Finanzmärkten der Eurozone führen könnte.

Erste Hochrechnungen sahen die Gegner der Verfassungsreform deutlich vorn. Demnach stimmten nach Auszählung von 1100 von 61.000 Wahllokalen knapp 60 Prozent der Bürger gegen das Vorhaben, das das Regieren leichter machen und Blockaden auflösen sollte. Etwa 40 Prozent der Wähler unterstützten das Referendum.

Staatspräsident muss nun entscheiden

Zur Entscheidung stand die größte Reform der Verfassung in ihrer rund 69-jährigen Geschichte, 46 von 139 Artikeln sollen umgeschrieben werden. Im Zentrum der Reform stand die Entmachtung der zweiten Kammer des Italienischen Parlaments. So war vorgesehen, den Senat von derzeit 315 auf 100 Mitglieder zu verkleinern. Er sollte außerdem der Regierung nicht mehr das Misstrauen aussprechen können und nur noch über eine begrenzte Anzahl von Gesetzen befinden dürfen.

Für den Fall eines "Nein" hatte Renzi schon vorher seinen Rücktritt in Aussicht gestellt. Deshalb war das Referendum auch eine Abstimmung über seine politische Zukunft. Der 41-Jährige war im Februar 2014 als jüngster Regierungschef in der Geschichte des Landes angetreten und gilt als Europa-Freund. Auch die Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel pflegte eine gute Beziehung zu dem Chef des Partito Democratico. Alle Augen richten sich nun auf Staatspräsident Mattarella. Er muss , entscheiden, wie es weiter geht. Er kann das Rücktrittsgesuch Renzis annehmen, aber auch ablehnen.