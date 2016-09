Verfassungsreferendum in Italien Renzi und die "Mutter aller Reformen"

Das Schicksal von Italiens Regierungschef Renzi hängt an einem Referendum. Am 4. Dezember sollen die Italiener - so Renzis Vorschlag - über eine tiefgreifende Verfassungsreform abstimmen. Im Fall des Scheiterns wird er wohl zurücktreten müssen.

Von Jan-Christoph Kitzler, ARD-Studio Rom

So weit wie möglich nach hinten geschoben haben sie diese Volksabstimmung. Wohl auch in der Hoffnung, die Bürger am Ende doch noch zu überzeugen. Für Matteo Renzi, Italiens Ministerpräsidenten, und seine Mitstreiter, geht es um nichts weniger, als um die Mutter aller Reformen. Am 4. Dezember sollen die Bürger über die größte Verfassungsreform der letzten Zeit entscheiden. Die Bürger müssen entscheiden, weil Renzis Mehrheit im Parlament nicht ausreicht, um die Verfassung aus eigener Kraft zu ändern.

Auch eine Entscheidung über Renzis Zukunft

Matteo Renzi hatte diesen Volksentscheid lange mit seiner eigenen persönlichen Zukunft verknüpft und gewissermaßen zu einer landesweiten Vertrauensfrage stilisiert: "Gucken wir uns doch mal an, auf welcher Seite das Volk und die Bürger stehen, was diese Reform angeht. Schauen wir, ob die Bürger das genauso sehen, wie diejenigen, die nur fähig sind herumzubrüllen und auf ein Scheitern hoffen. Oder ob sie zu denen gehören, die an die Zukunft Italiens glauben. Persönlich habe ich das schon vor der Presse erklärt und ich wiederhole es hier, wenn das Referendum scheitert, ist meine politische Zeit zuende."

Steilvorlage für die Fünf-Sterne-Bewegung

Mit "denen, die herumbrüllen", meint er vor allem die Fünf Sterne-Bewegung von Beppe Grillo. Für Italiens größte Oppositionspartei ist die Abstimmung, verbunden mit Matteo Renzis politischer Zukunft, ein Geschenk. Denn jetzt füllt der gelernte Komiker wieder die Plätze und schürt die Wut der Bürger über das politische System an sich und über Renzis Reformen im Besonderen: "Das funktioniert alles nicht mehr. Es kann nicht sein, dass ich den Verfassungsexperten brauche, um mir die Verfassung erklären zu lassen und den Arbeitsrechtsexperten, der mir die Arbeit erklärt. Sie sollen uns am Arsch lecken, Alle! Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt."

Der Senat, die zweite Parlamentskammer in Rom, soll durch die Reform radikal beschnitten werden.

Trotz dieser scharfen Töne - es geht manchmal auch um die Sache: Bei der Reform sollen Zusammensetzung und Befugnisse des Senats, der zweiten Kammer im italienischen Parlament, radikal beschnitten werden. So soll Italien reformierbarer werden, Entscheidungen sollen schneller fallen und gleichzeitig die hohen Kosten für den Politikbetrieb gesenkt werden. Mit einem schlankeren, entscheidungsfähigeren Parlament, so die Rechnung, könnten dann endlich auch andere große Baustellen angegangen werden: die Reform der Justiz zum Beispiel, oder der dringend nötige Abbau von Bürokratie.

Renzi soll zu Fall gebracht werden

Grillo und seine Fünf-Sterne-Bewegung hingegen sehen in der Reform einen Abbau von Demokratie - und gleichzeitig bietet die Abstimmung natürlich eine Gelegenheit, günstig wie noch nie, die Regierung Renzi zu Fall zu bringen. Auch daher der wilde Kampf mit Grillo an der Spitze: "Ihr müsst mit eurem Urinstinkt, den ihr euch bewahrt habt, entscheiden! Guck euch die Gesichter an, von denen die sagen, ihr sollt mit Ja stimmen. Schaut sie euch an! Alles Leute, die sich der Verfassung nicht einmal nähern dürften!"

Wie die Abstimmung in etwas über zwei Monaten ausgeht, ist zur Zeit noch völlig offen. Matteo Renzi immerhin hat irgendwann im Sommer begriffen, wie gefährlich das Referendum für ihn und seine Regierung werden kann - und versucht, einen Rückzieher zu machen: "Ich habe den Fehler gemacht, die Reform mit meinem Schicksal zu verbinden. Dies ist kein Referendum über mich, es ist nicht die Reform eines Einzigen, dies ist die Reform, die Italien braucht!"

Im Falle eines "Nein" wäre Renzi angezählt

Das heißt wohl: ein Rücktritt Renzis ist bei seinem Scheitern nicht automatisch. Dennoch geschwächt wäre der bislang forsche Premierminister in jedem Fall. Möglicherweise müsste er sich im Parlament der Vertrauensfrage stellen, und es könnte zu Neuwahlen kommen. So oder so: bis zur Entscheidung am 4. Dezember stehen Italien politische heiße Wochen bevor.

