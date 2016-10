Flüchtlinge in Italien Gekommen, um zu bleiben

Als Mittelmeerstaat war Italien von der Flüchtlingskrise ohnehin schon immer stark betroffen. Nun allerdings kommt ein neue Erfahrung hinzu: Die Schutzsuchenden reisen nicht mehr weiter gen Norden - sondern bleiben im Land.

Von Tassilo Forchheimer, ARD-Studio Rom

Die Italiener reden vom Mittelmeer gern als "Mare nostro" - "unser Meer". Ein Blick auf die Landkarte genügt, um zu verstehen, warum das so ist. Italien liegt mittendrin wie eine Landungsbrücke.

In Zeiten großer Migrationsbewegungen kann das eine Bürde sein. In der Flüchtlingsrettung ist Italien schon lange engagiert. Jetzt kommt eine neue, ganz ungewohnte Rolle hin zu, sagt als langjähriger Beobachter Christopher Hein, der Sprecher des italienischen Flüchtlingsrats: "Seit Januar sind 138.000 Menschen ins Land gekommen. Für Italien ist das eine völlig neue Zahl.“

"Eine Chance für unser Land"

Gemessen an den Einwohnern hat Italien damit in diesem Jahr ähnliche viele Flüchtlinge aufgenommen wie Deutschland. Eine ungewohnte Situation. Das Land muss erst mal damit klarkommen, dass die Schutzsuchenden nicht mehr nach Norden weiterreisen, sagt Präfekt Mario Morcone, der im italienischen Innenministerium für Flüchtlingsfragen zuständig ist.

Sie blieben jetzt in Italien, wo sie nach einem proportionalem Schlüssel auf die einzelnen Regionen und jetzt auch auf die einzelnen Gemeinden verteilt würden. "Momentan haben wir auf diese Weise schon über 170.000 Menschen aufgenommen - eine Zahl, die es in der Vergangenheit nicht gegeben hat", sagt Morcone. "Natürlich muss jetzt für diese Menschen ein großes Integrationsprojekt beginnen. Denn wir sind überzeugt, dass das - vorausgesetzt, wir arbeiten gut - für Italien eine Chance sein kann. Wie für Deutschland in der Vergangenheit.“

In Palermo erhalten Flüchtlinge Italienisch-Unterricht.

Die Registrierung funktioniert inzwischen sehr gut

Dass viele Flüchtlinge inzwischen in Italien bleiben, hat vor allem zwei Gründe. Zum einen ist der Grenzübertritt nach Norden sehr viel schwieriger geworden. Fast überall werden Flüchtlinge zur Not gewaltsam an der Weiterreise gehindert. Außerdem wirkt die Registrierung, die in Italien nach anfänglichen Problemen inzwischen sehr gut funktioniert.

"2014 waren wir wahrscheinlich noch etwas oberflächlich. Doch nach den Tadeln von Kanzlerin Merkel und Minister de Maizière registrieren wir seit 2015 alle Flüchtlinge. Wir identifizieren sie ordnungsgemäß mit Fingerabdrücken, wie das die europäischen Regeln vorschreiben", sagt Morcone.

Diese Fingerabdrücke seien dann europaweit abrufbar, erklärt Christopher Hein vom italienischen Flüchtlingsrat. "Wenn jemand in Lampedusa ankommt und zum Beispiel nach Stuttgart weiterreist - dann sieht die dortige Polizei binnen weniger Sekunden, dass der Mann aus Italien kommet. Das heißt, dass der Flüchtling nach dem sogenannten Dublin-System nach Italien zurück muss."

Kritik an Visegrad-Staaten

Ähnlich wie Deutschland leidet nun also auch Italien unter mangelnder Solidarität in Europa. Deutschland hat sich bereit erklärt, bis auf Weiteres 500 Flüchtlinge pro Monat aufzunehmen. Bei geschätzten mehr als 150.000 Neuankömmlingen allein in diesem Jahr ist das Problem für Italien damit allerdings nicht gelöst, wenn nicht auch andere europäische Länder mitspielen. Besonders groß ist in Rom der Ärger über die EU-Mitglieder in Osteuropa.

"Es gibt diese hässlichen Anzeichen von Egoismus der Länder der Visegrad-Gruppe. Unerträglich, denn sie haben ein Abkommen unterschrieben, den Vertrag von Lissabon. Der Artikel 80 spricht von Solidarität und wir erwarten, dass die EU ihren Teil beiträgt", schimpft der Regierungsvertreter.

Landungsbrücke Italien - Flüchtlingssystem vor dem Kollaps?

T. Forchheimer, ARD Rom

