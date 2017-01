Die türkische Polizei hat den Angreifer auf den Club "Reina" in der Silvesternacht in Istanbul gefasst. Zweieinhalb Wochen nach dem Massaker mit 39 Toten sei der Mann in Istanbul festgenommen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Gut zwei Wochen nach dem Anschlag auf den Istanbuler Nachtclub "Reina" ist der mutmaßliche Attentäter Medienberichten zufolge gefasst worden. Der Mann sei in einer Wohnung im Istanbuler Stadtteil Esenyurt auf der europäischen Seite der Metropole festgenommen worden, berichteten die Zeitung "Hürriyet" und andere Medien. Dort habe er sich gemeinsam mit seinem vier Jahre alten Sohn aufgehalten.

39 Tote bei Anschlag

Bei dem Anschlag in der Silvesternacht waren 39 Menschen getötet worden, darunter 27 ausländische Partygäste. Zu der Tat bekannte sich die Extremistenmiliz "Islamischer Staat", die von Vergeltung für den türkischen Militäreinsatz in Syrien sprach. Dort geht die Türkei gegen die Islamisten vor und will sie von der Grenze vertreiben. Der Attentäter konnte zunächst unerkannt fliehen.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatte vor einigen Tagen erklärt, die Identität des Angreifers sei geklärt. Berichten zufolge kommt der Mann aus Kirgistan. In Sicherheitskreisen hatte es geheißen, er verfüge über Kampferfahrung und sei möglicherweise in Syrien ausgebildet worden.

Erst am Freitag war gegen zwei zuvor festgenommene ausländische Verdächtige Untersuchungshaft verhängt worden. Anadolu hatte gemeldet, bei ihnen handele es sich um Uiguren aus China. Sie würden unter anderem der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und der Beihilfe zum vorsätzlichen Mord in 39 Fällen verdächtigt.