Er galt als Hoffnungsträger und wird auch der "türkische Obama" genannt: Selahattin Demirtas, Chef der prokurdischen HDP, wurde vor zwei Jahren gefeiert, als seine Partei bei den Parlamentswahlen in der Türkei die Zehn-Prozent-Hürde nahm. Nun steht er vor Gericht.

So einen Spitzenpolitiker hat die Türkei wohl noch nicht gesehen: Demirtas malt, schreibt Gedichte und Kurzgeschichten, er musiziert und singt. Die junge Istanbulerin Fatos schwärmt: "Er ist intelligent, er ist gebildet, jung, voller Energie, er hat Charisma und er ist ehrlich." Natürlich hat sie bei der Parlamentswahl 2015 für seine Partei, die prokurdische HDP gestimmt, obwohl sie keine Kurdin ist.

Demirtas stammt aus dem Osten der Türkei. Der 44-Jährige ist Kurde, machte damals aber klar, er fühle sich nicht als kurdischer Kandidat: "Es geht im Wahlkampf nicht um die ethnische Herkunft. Ich trete als Mensch an, als neutraler Kandidat, für den alle Bürger gleich sind."

Die HDP hatte die Zehn-Prozent-Hürde damals locker genommen. Die AKP des türkischen Präsidenten Erdogan verlor dadurch die absolute Mehrheit im Parlament und vorerst auch die Chance, ein Präsidialsystem einzuführen. Demirtas war auf dem Höhepunkt seiner politischen Laufbahn.

Seit einem Jahr im Gefängnis

Aber Erdogan wusste sich zu wehren. Demirtas sitzt seit einem Jahr im Gefängnis. Die HDP soll der verlängerte Arm der kurdischen PKK sein, und die ist in der Türkei als Terrororganisation eingestuft. Erst im Sommer sagte Erdogan bei einer Rede am Rande des G20-Gipfels in Hamburg, auch der HDP-Chef sei ein Terrorist. "Er hat alle meine kurdischen Brüder und Schwestern gegeneinander aufgehetzt, dass es sogar Tote gab. Und das ist nur eines von vielen seiner Verbrechen." Demirtas habe auch gedroht und eingeräumt, dass hinter ihm unter anderem die PKK stehe. "Damit beschäftigen sich jetzt die Gerichte. Was auch immer die türkische Justiz entscheidet, werden wir akzeptieren", so Erdogan.

Der türkische Präsident hat sein Präsidialsystem inzwischen auf den Weg gebracht, per Referendum im vergangenen April. Demirtas drohen angeblich mehr als 140 Jahre Haft. Seine Partei, die HDP, hat deutlich an Einfluss verloren. Nicht nur Demirtas ist im Gefängnis, auch seine Co-Vorsitzende Figen Yüksekdag und viele andere Parteimitglieder. Der HDP-Abgeordnete Sırrı Süreyya Önder will auf keinen Fall, dass sie vergessen werden: "Bis unsere Freunde frei sind, werden wir weiter hierher kommen."

Immer wieder Twitter-Nachrichten

Aus dem Gefängnis lässt Demirtas immer wieder Twitter-Nachrichten verschicken - ein Kontakt zur Außenwelt. Und er schreibt. Das erste Buch ist stark nachgefragt, die junge Istanbulerin Fatos hat es natürlich gelesen. Demirtas wird gerne auch der türkische Obama genannt.

Warum nicht, findet Fatos: "Bei Obama haben die Amerikaner erleben dürfen, dass einer, der einer Minderheit angehört, Präsident werden und viel bewirken kann. Demirtas gehört auch einer Minderheit an - hier in der Türkei. Er kann auch was erreichen. Ja, die beiden sind sich ähnlich, würde ich sagen, aber Demirtas ist noch charismatischer."

