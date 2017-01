Nach dem Anschlag in Istanbul mit 39 Toten fahndet die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter. Unterdessen werden nach und nach die Nationalitäten der Opfer bekannt. Demnach sind viele Menschen aus arabischen Ländern unter den Toten.

Nach dem Anschlag auf den Istanbuler Nachtclub Reina mit mindestens 39 Toten und 69 Verletzten versuchen die Behörden, die Identitäten der Opfer zu klären.

Laut der türkischen Familienministerin Fatma Betul Sayan Kaya sind unter den bisher identifizierten Toten Menschen aus vielen arabischen Ländern. Sie nannte Saudi-Arabien, Marokko, Libanon und Libyen als Herkunftsländer.

Tote aus Israel bestätigt

Jordanien erklärte laut der Nachrichtenagentur Petra, drei seiner Bürger seien getötet und vier weitere verletzt worden. Auch ein Belgier wurde getötet und drei Franzosen wurden verletzt, wie ihre Staaten erklärten.

Auch eine Frau aus Israel ist unter den Opfern, bestätigte das israelische Außenministerium. Eine weitere Israelin soll bei dem Anschlag verletzt worden sein. Das Auswärtige Amt klärt derzeit, ob Deutsche unter den Opfern sind.

Täter ist weiter flüchtig

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem flüchtigen Täter. "Die Suche nach dem Terroristen geht weiter. So Gott will, wird er in Kürze gefangen genommen", sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu. Über die Zahl der Attentäter hatte es zunächst Verwirrung gegeben. Die Zeitung "Hürriyet" berichtete unter Berufung auf Augenzeugen von mehreren Angreifern, die Arabisch gesprochen hätten. Auch die Nachrichtenagentur Dogan berichtete von zwei Angreifern.

Der Nachtclub "Reina" Der schicke Istanbuler Nachtclub "Reina" ist eine Institution des Nachtlebens in der Bosporus-Metropole. Der direkt am Wasser unterhalb einer der drei großen Brücken über die Meerenge gelegene Club, der über mehrere Restaurants, Tanzflächen und eine zentrale Bar verfügt, ist seit seiner Eröffnung 2002 beim türkischen Jetset, Prominenten sowie ausländischen Touristen sehr angesagt.

Sowohl Fußballspieler als auch türkische Fernsehstars verkehren im "Reina", in das nur ein ausgewähltes, zahlungskräftiges Publikum gelassen wird. Die Partys in dem Club auf der europäischen Seite von Istanbul, von dem sich ein spektakulärer Blick über den Bosporus auf die Lichter der asiatischen Seite bietet, beginnen oft erst nach Mitternacht und enden zumeist in den frühen Morgenstunden.

Istanbuls Gouverneur Vasip Sahin sprach wie Innenminister Soylu von einem "Terrorangriff", sagte aber nichts zu den möglichen Drahtziehern.

Laut ARD-Korrespondent Michael Schramm spricht für eine Täterschaft des "Islamischen Staats", dass sich der Anschlag gegen eine westlich orientierte Allgemeinheit gerichtet habe. Der Club sei eine "Ikone der westlichen Lebensart".

Nach Anschlag in Türkei: Einschätzungen von M. Schramm, ARD Istanbul

01.01.2017







Entsetzte Reaktionen aus aller Welt

Die Bundesregierung äußerte sich entsetzt über den Anschlag. Kanzlerin Angela Merkel sprach von einer "menschenverachtenden und hinterhältigen" Tat. Das Auswärtige Amt twitterte: "Wir sind tief bestürzt und trauern mit den Menschen in Istanbul." Ähnlich äußerte sich NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Bundespräsident Joachim Gauck sprach in einem Kondolenzschreiben an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan den Angehörigen und Freunden der Opfer sein Beileid aus.

Die US-Regierung sprach von einer Gräueltat ausgerechnet an Silvester, was die Brutalität der Angreifer nur noch unterstreiche. "Wir bekräftigen die Unterstützung der USA für die Türkei, unserem NATO-Verbündeten, in unserer gemeinsamen Entschlossenheit, alle Arten von Terrorismus zu bekämpfen und zu besiegen", erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Ned Price. Präsident Barack Obama habe den türkischen Behörden Hilfe angeboten, wie das Weiße Haus mitteilte.

Anschlag in Istanbul: Mindestens 39 Tote bei Angriff auf Nachtclub

01.01.2017







Der Papst gedachte der Toten. "Leider hat die Gewalt auch wieder in dieser Nacht der Wünsche und der Hoffnung zugeschlagen", sagte er beim Angelusgebet nach der Neujahrsmesse.

Anteilnahme und Unterstützung im Kampf gegen Terror kamen auch aus Moskau. "Es ist unsere Pflicht, entschlossen Widerstand gegen die terroristische Aggression zu leisten", schrieb Kremlchef Wladimir Putin in einem Telegramm an Erdogan.

Erdogan will Terror entschlossen bekämpfen

Erdogan kündigte an, weiter entschlossen gegen Terrorismus zu kämpfen. Ziel der Angreifer sei, Chaos zu stiften, doch die Türkei werde das nicht zulassen. Vielmehr werde man "bis zum Ende" gegen die Angriffe der "Terrororganisationen und der Kräfte dahinter" kämpfen. Damit seien nicht nur bewaffnete Angriffe gemeint, sondern auch solche gegen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Mehr zum Thema Türkei 2016 - Gefangen in der Spirale der Gewalt

Der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu warf der Regierung unterdessen Versagen im Kampf gegen den Terror vor. Die Regierung der islamisch-konservativen AKP sei nicht in der Lage, Terroranschläge zu verhindern, erklärte Kilicdaroglu auf der Website der Mitte-Links-Partei CHP.

Anschlag auf Nachtclub in Istanbul

C. Buttkereit, ARD Istanbul

01.01.2017 08:30 Uhr

Mit Informationen von Michael Schramm, ARD-Studio Istanbul