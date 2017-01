Sie sind groß wie Kühlschränke und tonnenschwer - die internationale Raumstation ISS bekommt neue Batterien. In einem fast siebenstündigen Außeneinsatz ersetzen zwei Astronauten die alten Modelle durch moderne Lithiumionen-Akkus. Nächste Woche soll der Umbau weitergehen.

Zwei US-Astronauten haben in einem mehrstündigen Außeneinsatz neue Batterien an der Internationalen Raumstation angeschlossen. ISS-Kommandant Shane Kimbrough und Astronautin Peggy Whitson sollen planmäßig etwa 6,5 Stunden im Weltall schweben. Die beiden Astronauten installieren sechs neue Lithiumionen-Batterien, jede von ihnen fast so groß wie ein Kühlschrank und hunderte Kilogramm schwer. Sie ersetzen veraltete Modelle aus Nickel und Wasserstoff. Die NASA zeigt die Arbeiten in einem Livestream.

Am kommenden Freitag (13.1.) sollen Kimbrough und der Franzose Thomas Pesquet die Arbeiten bei einem weiteren Außeneinsatz fortsetzen. Dabei wollen sie das alternde Energie-System der ISS austauschen. Pesquet ist von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA auf die Raumstation entsandt. Für Kimbrough ist es der dritte Außeneinsatz seiner Karriere, Whitson arbeitet zum siebten Mal im freien Weltall. Sie hält damit den Rekord für die meisten Außeneinsätze einer Frau. Neben den zwei US-Astronauten und dem ESA-Raumfahrer arbeiten derzeit drei russische Kosmonauten auf der ISS.

Fast sieben Stunden waren die Astronauten im Außeneinsatz.