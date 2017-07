Israel hat alle Sicherheitsvorrichtungen vor den Zugängen zum Tempelberg entfernt - ist die Krise damit gelöst? Während Muslime die Entwicklung als großen Sieg feiern, stößt der Schritt bei vielen Israelis auf Unverständnis.

Von Benjamin Hammer, ARD-Studio Tel Aviv

"Gott ist groß", riefen Palästinenser in Ostjerusalem am Donnerstagmorgen. Sie feierten, dass Israel auch die letzten neuen Sicherhevorrichtungen vor den Zugängen für Muslime zum Tempelberg entfernt hat. In der Nacht hatten israelische Polizisten Absperrgitter und Gerüste für Überwachungskameras abgebaut.

Die sogenannte Tempelberg-Krise könnte damit gelöst sein. Am Vormittag rief der Großmufti von Jerusalem, Mohammed Hussein, die Muslime auf, den Tempelberg - auf arabisch Haram-al-Sharif - wieder zu betreten. Der oberste islamische Richter von Jerusalem, Wasef Bakri, verbucht die neuen Ereignisse als Sieg: "Das ist ein großer und wichtiger Erfolg. Alle israelischen Maßnahmen seit dem 14. Juli werden zurückgenommen. Die Metalldetektoren, die Kameras und auch die Absperrgitter. Das ist ein großer Sieg für das palästinensische Volk, der erreicht wurde, weil es durchgehalten hat."

Israel entfernt umstrittene Sicherheitsvorkehrungen auf dem Tempelberg

tagesschau 12:00 Uhr, 27.07.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-312445~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Israelische Kritik

Der Tempelberg ist sowohl Juden als auch Muslimen heilig. Die Verwaltung des Areals obliegt einer islamischen Stiftung aus Jordanien, die Sicherheit kontrolliert jedoch Israel. Mitte Juli hatten arabische Israelis zwei israelische Polizisten vor einem Zugang zum Tempelberg erschossen. Israel reagierte und verschärfte die Sicherheitsmaßnahmen an den Zugängen für Muslime.

Dieser Schritt sorgte in Jerusalem für große Unruhen und Ausschreitungen. Die Muslime weigerten sich, den Tempelberg zu betreten. Sie befürchteten, Israel wolle seine Kontrolle auf dem Areal ausbauen. Israel hatte das immer wieder bestritten.

Palästinenser feiern den Abbau der Sicherheitsvorrichtungen am Löwentor, dem Haupteingang zur Al-Aksa-Moschee.

Innerhalb der israelischen Regierung stößt die Entscheidung, alle neuen Sicherheitsmaßnahmen zurückzunehmen, auf Kritik. "Israel geht geschwächt aus dieser Krise raus", sagte Bildungsminister Naftali Bennet im israelischen Armeeradio. "Anstatt unsere Souveränität in Jerusalem zu stärken, haben wir eine Botschaft vermittelt, die unsere Souveränität in Frage stellt. Immer, wenn Israel in der Vergangenheit nachgegeben hat, kam es zu einer neuen Intifada. Wir brauchen jetzt einen Plan. Denn ich erwarte in der nahen Zukunft einen Anstieg der Gewalt."

Mehrheit der Israelis für Metalldetektoren

Auch bei vielen Israelis stößt die Entscheidung auf Unverständnis. Sie verweisen darauf, dass der Krise am Tempelberg der tödliche Anschlag auf die israelischen Polizisten vorausgegangen war. In einer Umfrage des Fernsehsenders "Kanal 2" hatten sich fast 80 Prozent dafür ausgesprochen, die Metalldetektoren vor den Zugängen zu belassen.

Die israelische Oppositionspolitikerin Tsipi Livni begrüßte den Abbau der Sicherheitsmaßnahmen. Aber: "Natürlich wünsche ich mir als Israelin, dass die Regierung die Botschaft eines starken Staates aussendet, der hinter seinen Entscheidungen steht und für Sicherheit sorgt." Stattdessen wurde aus ihrer Sicht an jedem Tag ein neuer Fehler gemacht, der sich auf innenpolitische Überlegungen und Umfragen stützte. "Die Sicherheit wurde für die Innenpolitik aufgegeben."

Muslime beten außerhalb des Tempelbergs

Im Verlauf des Tages wollen die Muslime den Tempelberg, auf dem die Al-Aksa-Moschee und der Felsendom stehen, wieder betreten. Eine weitere Eskalation in der Region könnte nun ausbleiben. Für Freitag hatten die palästinensischen Organisationen Hamas und Fatah ursprünglich zu einem "Tag des Zorns" aufgerufen.

Tempelbergkrise gelöst? Muslime wollen heilige Stätten wieder betreten

Benjamin Hammer, ARD Tel Aviv

27.07.2017 13:37 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete am 27. Juli 2017 die tagesschau um 12:00 Uhr und Deutschlandfunk um 12:36 Uhr.