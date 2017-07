Israel kommt den Muslimen weiter entgegen und baut alle Sicherheitsvorrichtungen am Tempelberg ab. Ob der Schritt für eine Entspannung der Lage sorgt, ist allerdings unklar. Fatah und Hamas riefen für Freitag erneut zu Protesten auf.

Israel hat nach eigenen Angaben die umstrittenen Sicherheitsvorrichtungen am Tempelberg in Jerusalem wieder vollständig entfernt. Eine Metallbrücke wurde ebenso abgebaut wie Geländer, die jüngst an Zugängen zu der Anhöhe installiert worden waren. Somit stehen um den Tempelberg keine Metallbarrieren oder Kameras mehr - die Zugangskontrollen entsprächen nun wieder dem Stand vor dem Anschlag auf israelische Polizisten am 14. Juli. Tausende Palästinenser feierten auf den Straßen. Einige zündeten Feuerwerk.

Führende muslimische Glaubensvertreter empfahlen den Gläubigen inzwischen, für Gebete wieder zum Tempelberg zu gehen. Der Vorsitzende des Obersten Islamischen Komitees in Jerusalem, Ikrema Sabri, hatte zuvor erklärt, die Muslime würden nicht zu der Moschee zurückkehren, bevor die israelische Polizei neue Geländer und Überwachungskameras abgebaut habe.

Fatah und Hamas rufen zu neuen Protesten auf

Israel hatte gehofft, die Tempelberg-Krise mit seinen Zugeständnissen bei den Sicherheitsvorkehrungen zu beenden - gerade angesichts der Freitagsgebete, bei denen es ohnehin häufiger zu Protesten kommt. Die rivalisierenden Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah riefen dennoch für diesen Freitag zu neuen Protesten gegen Israel auf.

Die Fatah von Präsident Mahmud Abbas forderte einen "Tag des Zorns in ganz Palästina", während die im Gazastreifen regierende Hamas zu Demonstrationen im Westjordanland aufrief. Dies könnte zu neuen Massenprotesten und Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften führen. Die für den Tempelberg zuständige Wakf-Behörde hat sich noch nicht abschließend zur Rücknahme der israelischen Sicherheitsmaßnahmen geäußert.

Unruhen seit zwei Wochen

Israel hatte nach einem tödlichen Anschlag arabischer Attentäter auf Polizisten am 14. Juli unter anderem Kontrollen von muslimischen Gläubigen mit Metalldetektoren angeordnet. Die Palästinenser protestierten dagegen, weil sie dies als Versuch Israels werteten, mehr Kontrolle über die heilige Stätte zu bekommen. Israel ließ die Metalldetektoren am Dienstag wieder abbauen, nachdem bei Unruhen vier Palästinenser getötet und mehrere Hundert verletzt worden waren. Ein Palästinenser hatte im Westjordanland drei Mitglieder einer jüdischen Siedlerfamilie erstochen.

Am Mittwochabend hatten nach Medienberichten rund 30.000 Muslime an Gebeten außerhalb des Tempelbergs teilgenommen. Die Palästinenser boykottierten wegen der israelische Kontrollmaßnahmen die Stätte, die Juden und Muslimen heilig ist, und beteten stattdessen auf den Straßen in der Umgebung.