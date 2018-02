Nach israelischen Angriffen in Syrien droht eine Ausweitung des Konflikts in der Region: Israel und die USA warnten Syrien und den Iran. Russland und die UN forderten die Konfliktparteien zur Deeskalation auf.

Die US-Regierung hat sich nach den israelischen Luftangriffen in Syrien auf mutmaßliche Stellungen der Regierungstruppen und des iranischen Militärs hinter Israel gestellt. "Die USA sind tief besorgt über die heutige Eskalation der Gewalt über Israels Grenze und unterstützen entschieden Israels souveränes Recht auf Selbstverteidigung", erklärte eine Außenamtssprecherin,

Zugleich richtete sie schwere Vorwürfe gegen Teheran. "Irans kalkulierte Eskalation der Bedrohung" und seine Machtansprüche in anderen Ländern bringe "alle Menschen der Region - vom Jemen bis zum Libanon - in Gefahr", erklärte Nauert. Die USA würden sich weiterhin den "unheilvollen Aktivitäten des Iran in der Region" entgegenstellen. Washington fordere "ein Ende des iranischen Verhaltens, das Frieden und Stabilität bedroht".

Israel betont Verteidigungsbereitschaft

Israels Ministerpräsident Netanyahu warnte den Iran.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu warnte vor einer neuen Eskalation. Sein Land strebe nach Frieden, werde sich aber gegen jeden Angriff und jeden Versuch verteidigen, "seine Souveränität zu verletzen", erklärte er. "Der Iran will syrisches Gebiet dazu benutzen, Israel anzugreifen, mit dem erklärten Ziel, Israel zu zerstören."

Netanyahu telefonierte mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Außenminister Rex Tillerson. Mit Putin habe er vereinbart, dass die militärische Koordinierung Israels mit Moskau weitergehen werde. Der Kreml erklärte in Moskau, Putin habe dazu aufgerufen, jegliche Schritte zu vermeiden, die zu einer für alle gefährlichen Konfrontation in der Region führen würden.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte eine sofortige Deeskalation in Syrien. Alle Beteiligten in dem Bürgerkriegsland und in der Region müssten sich an internationales Recht halten und Zurückhaltung üben.

Erster israelischer Angriff auf iranische Ziele

Die israelische Luftwaffe hatte am Samstag nach Armeeangaben ein Dutzend Stellungen der Regierungstruppen und des iranischen Militärs in Syrien bombardiert. Damit reagierte sie nach eigenen Angaben darauf, dass eine iranische Drohne von Syrien aus in israelisches Gebiet geflogen sei.

Ein israelischer Kampfjet vom Typ F-16 wurde offenbar von Syrien abgeschossen.

Dabei wurde ein israelischer Kampfjet beschossen und stürzte später in der Jesreel-Ebene im Norden Israels ab. Der Iran bezichtigte Israel der Lüge und hob hervor, dass Syrien das Recht habe, sich gegen israelische Angriffe zu verteidigen.

Mit dem Eingreifen Israels intensivierte sich eine weitere Front in dem vielschichtigen Syrien-Konflikt. Es war das erste Mal seit Beginn des Bürgerkriegs 2011, dass Israel offen erklärte, mutmaßliche iranische Ziele in Syrien attackiert zu haben.

Syrische Luftabwehr schießt israelischen Kampfjet ab

