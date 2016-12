Nach der UN-Resolution zum Siedlungsbau hat das israelische Außenministerium die Botschafter der Länder einbestellt, die für den Beschluss gestimmt haben. Auch der US-Vertreter wurde zu einem Gespräch geladen. Sein Land hatte sich enthalten.

In der israelischen Regierung ebbt die Empörung über die Resolution des UN-Sicherheitsrat zum Siedlungsbau nicht ab. Auf Anweisung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bestellte das Außenministerium die Botschafter jener Staaten ein, die für den Beschluss gestimmt hatten.

Netanyahu, der auch Außenminister ist, habe das Amt zugleich angewiesen, die ausländischen Repräsentanten zu rügen, berichtete die Nachrichtenseite "ynet". Auch der US-Botschafter wurde nach Angaben eines israelischen Regierungssprechers "zu einem Gespräch über den UN-Beschluss eingeladen". Die USA hatten sich bei der Abstimmung im Sicherheitsrat enthalten.

Siedlungsprojekte, wie dieses bei Bethlehem, bezeichnet der UN-Beschluss als Verstoß gegen internationales Recht.

Amtskollege unerwünscht

Zudem wurden die israelischen Botschafter aus Neuseeland und dem Senegal zurückgerufen. Ein Besuch des ukrainischen Ministerpräsidenten Wladimir Groisman, der für Mittwoch in Israel geplant war, wurde abgesagt. Auf einer Sitzung seines Kabinetts erklärte Netanyahu, er werde sicherstellen, dass Israel den diplomatischen Eklat unbeschadet überstehe.

Erste Maßnahmen ergriff das Land bereits: Gestern hatte Netanyahu die Zahlung von umgerechnet 7,8 Millionen Dollar an fünf UN-Institutionen gestoppt, die Israel gegenüber besonders feindlich eingestellt seien. Zudem kündigte er an, die Beziehungen seines Landes zur UN innerhalb eines Monats zu überprüfen.

Der Sicherheitsrat hatte Israel am Freitag zu einem vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten einschließlich Ost-Jerusalem aufgefordert. Bei Stimmenthaltung der USA nahmen die anderen 14 Mitglieder des höchsten UN-Gremiums die entsprechende Resolution an.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 23. Dezember 2016 um 22:05 Uhr.