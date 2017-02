Das israelische Parlament hat mit einem Gesetz rund 4000 Siedlerwohnungen auf palästinensischem Privatland legalisiert. Vorgesehen ist eine Entschädigung der rechtmäßigen Besitzer. Das höchste Gericht Israels könnte das Gesetz noch kippen.

Israels Parlament hat ein umstrittenes Gesetz gebilligt, mit dem Tausende von Siedlerwohnungen auf palästinensischem Privatland legalisiert werden. 60 der 120 Abgeordneten stimmten in dritter und letzter Lesung für das Gesetz, 52 votierten dagegen. Die übrigen Abgeordneten waren abwesend, darunter auch Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Gegner des Gesetzes kritisierten dies als weiteren Schritt zur zumindest teilweisen Annexion des Westjordanlands.

Rund 4000 Wohnungen israelischer Siedler im besetzten Westjordanland werden mit dem Gesetz rückwirkend genehmigt, obwohl sie widerrechtlich auf privaten Grundstücken von Palästinensern gebaut wurden. Die ursprünglichen Besitzer sollen mit Geld oder anderen Grundstücken entschädigt werden - auch gegen ihren Willen. Die eigene Führung erlaubt es Palästinensern nicht, Land an Israelis zu verkaufen. Falls sie es doch tun, droht ihnen die Todestrafe.

Kritik von Opposition und PLO

Das höchste Gericht Israels könnte das Gesetz noch kippen. Israels Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit warnte, dass das neue Gesetz gegen israelisches Recht verstoße und er es nicht vor Gericht verteidigen werde. Außerdem hat er die Sorge geäußert, das Gesetz könne Munition liefern für Klagen gegen Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Oppositionsführer Izchak Herzog beschrieb das Gesetz als "große Katastrophe für das israelische Volk". Die im Westjordanland regierende PLO kritisierte das neue Gesetz umgehend als "Legalisierung von Landraub". Die Neuregelung demonstriere "den Willen der israelischen Regierung, jede Aussicht auf eine politische Lösung zu zerstören."

USA im Vorfeld informiert

Die erste Lesung hatte der Gesetzentwurf im Dezember in der Knesset passiert. Der zu Besuch in London weilende israelische Regierungschef Netanyahu teilte den ihn begleitenden Journalisten mit, er habe die US-Regierung über die anstehende Abstimmung im Parlament unterrichtet. "Seine Freunde überrascht man nicht, man informiert sie. Das habe ich getan", sagte Netanyahu den Medien zufolge.

Das Weiße Haus hatte nach zweiwöchigem Schweigen am vergangenen Donnerstag erstmals erklärt, dass der Bau neuer Siedlungen und die Ausweitung bestehender Siedlungen "vielleicht nicht hilfreich" sei beim Bemühen, den israelisch-palästinensischen Konflikt beizulegen. Die UN betrachten den israelischen Siedlungsbau in den Palästinensergebieten als illegal und als Blockade des Friedensprozesses. Derzeit leben insgesamt rund 600.000 Siedler im seit 1967 besetzten Westjordanland und im von Israel annektierten Ost-Jerusalem.

Amona wird abgerissen

Der Oberste Gerichtshof hatte 2014 geurteilt, dass einer dieser Bezirke, die Siedlung Amona, auf privatem palästinensischem Gebiet errichtet worden sei und abgerissen werden müsse. Der Abriss begann am Montag. Bei der Räumung Amonas in der vergangenen Woche war es zu Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Bewohnern gekommen, die ihre Häuser nicht verlassen wollten. Es gab mehrere Festnahmen. Netanyahu kündigte an, eine neue Siedlung für die Bewohner Amonas bauen zu lassen.