Sie kritisieren offen die israelische Siedlungspolitik und ecken damit an: die NGOs "Breaking the Silence" und "B’tselem". Was machen die Organisationen und warum hat Netanyahu damit ein Problem?

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Tel Aviv

Israel sieht die beiden Nichtregierungsorganisationen (NGOs) "Breaking the silence" und "B'Tselem" kritisch. Am stärksten bekommt das die Soldatenorganisation "Breaking the Silcence" zu spüren. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Aussagen von israelischen Soldaten über ihre Einsätze auf palästinensischem Gebiet zu sammeln.

In ihrem jüngsten Bericht wirft die NGO der Armee vor, jüdische Siedler hätten Einfluss auf die Befehle für den Einsatz von Soldaten. Die Siedler hätten die Armee im Westjordanland in ein Werkzeug ihrer politischen Interessen verwandelt.

Bevölkerung wütend auf Menschenrechtler

Die zweite Organisation "B’tselem" hatte mit Videoaufnahmen aus der Stadt Hebron zuletzt für große Schlagzeilen gesorgt: Im März 2016 filmte ein Mitarbeiter dort wie der Soldat Elor Azaria einen bereits am Boden liegenden palästinensischen Angreifer erschießt. Azaria wurde angeklagt und verurteilt. Doch die Wut eines großen Teils der israelischen Bevölkerung richtet sich gegen die Menschenrechtler - die brächten Soldaten mit ihrer Arbeit in Gefahr.

Doch auch in Israel gibt es Gegenstimmen: Professor Modechai Kremnitzer vom Israelischen Demokratie Institut in Jerusalem hält das Vorgehen der Regierung Netanjahu für falsch: "Die Straftat, die diese Menschen begehen, sei es, die Wahrheit zu sagen", kritisiert Kremnitzer.