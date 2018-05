Nach Beschuss einer israelischen Grenzstadt hat Israels Militär Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen geflogen. Getroffen wurden laut Streitkräften Einrichtungen der radikalislamischen Hamas.

Israel hat in der vergangenen Nacht einen Luftangriff auf Ziele der radikalislamischen Hamas-Organisation im Gazastreifen geflogen. Getroffen wurden demnach mehrere Gebäude, Infrastruktur in einem Hamas-Militärkomplex und ein Waffenwerk. Nach Angaben des örtlichen Gesundheitsministeriums wurde bei den Angriffen ein Mensch verletzt. Die Armee bezeichnete die Luftangriffe als Reaktion auf schweres Maschinengewehrfeuer auf die israelische Ortschaft Sderot einen Tag zuvor an der Grenze zum Gazastreifen.

Lage im Grenzgebiet äußerst angespannt

Am Montag hatten israelische Soldaten 60 Menschen am Grenzzaun um den Gazastreifen erschossen, die meisten davon Mitglieder der Hamas. Mehr als 2400 wurden verletzt. Zehntausende Palästinenser hatten dort gegen die jahrelange Blockade des verarmten Küstenstreifens durch Israel und Ägypten protestiert sowie gegen die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Einige Demonstranten versuchten auch, den Grenzzaun zu durchbrechen und israelische Soldaten anzugreifen. Das Vorgehen der israelischen Armee löste international scharfe Kritik aus.

Seit Ende März gibt es in der Gegend immer wieder Demonstrationen von Palästinensern. Anlass ist der 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels.

