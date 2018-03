Er prahlte mit Leichen in IS-Propagandavideos und soll an der Ermordung zahlreicher Zivilisten beteiligt gewesen sein. Nun wurde der Deutsch-Algerier Fared Saal nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung in Syrien gefasst.

Von Volkmar Kabisch (NDR), Georg Mascolo und Amir Musawy

Es sind schwer zu ertragende Bilder: Ein Mann hockt vor einem riesigen Berg menschlicher Leichen. Er trägt eine Wüstenuniform, hat lange, struppige Haaren. Und er freut sich: "Wie ihr sehen könnt. Die Tiere haben wir geschlachtet!" Das Video wurde 2014 im Internet hochgeladen und zeigt einen deutscher Kämpfer des sogenannten IS in Syrien.

Fared Saal aus Bonn war bereits 2013 nach Syrien gegangen und hatte sich der Terrormiliz angeschlossen. Er gilt als einer der hochrangigen Dschihadisten in den Rängen des IS. Nun wurde er nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung von syrischen Kurden gefasst.

Mord an Dutzenden Zivilisten

Saal gilt als enger Vertrauter des inzwischen wohl getöteten Berliner Ex-Rappers Denis Cuspert, alias Deso Dogg. Die beiden verbindet eine lange Freundschaft und der gemeinsame Drang, ihre Gräueltaten für jeden sichtbar in Propagandavideos darzustellen. Die Amerikaner und die Vereinten Nationen hatten Saal 2017 auf eine internationale Sanktionsliste gesetzt, als einen "herausgehobenen internationalen Terroristen".

Denn der Deutsch-Algerier soll sowohl bei der Rekrutierung weiterer Mitglieder des IS aktiv gewesen sein, am Mord von Dutzenden Zivilisten und syrischen Regierungssoldaten beteiligt gewesen sein und zuletzt auch eine Führungsrolle in einem IS-Kampfbataillon eingenommen haben.

Er soll an der Ermordung Dutzender Zivilisten beteiligt gewesen sein - wo dem Deutsch-Algerier nun der Prozess gemacht wird, ist aber noch unklar.

Eine seiner Frauen auch in Haft

Auch eine seiner Frauen, Hatice Y. aus Leverkusen, befindet sich nun in kurdischer Haft in Nordsyrien. Reportern des belgischen Fernsehsenders VRT ist es vor einigen Tagen gelungen, mit ihr zu sprechen. Darin bestätigt sie die Festnahme ihres Mannes. Sie selbst sei seit vier Monaten in Gefangenschaft in einem zur Haftanstalt umfunktionierten ehemaligen Flüchtlingslager.

Niemand habe von ihr bislang Notiz genommen. "Ich würde gerne Bescheid geben, dass ich hier bin", sagte sie mit Blick auf die deutschen Behörden. Es sei ein Fehler gewesen, sich dem IS anzuschließen und in den Krieg zu ziehen.

Deutsches Vorgehen ungewiss

Wie es mit Saal und seiner Frau nun weitergeht, ist noch völlig unklar. Bislang hatten weder die Bundesanwaltschaft noch das Bundeskriminalamt die Möglichkeit, Saal oder seine Frau zu vernehmen. Denn mit Syrien gibt es kein Rechtshilfeabkommen. Zudem hat die syrische Regierung von Baschar al-Assad kaum Einfluss in den Kurdengebieten. Nur Geheimdienste wie der Bundesnachrichtendienst operieren in dem Gebiet und vernehmen Terrorverdächtige. Ob sie auch mit Saal sprachen, ist allerdings unklar.

Posieren in Leichenbergen - Saal in einem Propagandavideo der IS-Terrormiliz