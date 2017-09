Hurrikan "Irma" nimmt Kurs auf Kuba und Florida. Der US-Katastrophenschutz warnt dennoch, der Strom könnte tagelang ausfallen. In Haiti richtete "Irma" weniger Zerstörung an als befürchtet, insgesamt starben in der Karibik mindestens 17 Menschen.

Hurrikan "Irma" ist über die Karibik getost und hat dabei bislang mindestens 17 Menschen das Leben gekostet. "Es ist, als wäre jemand mit einem Rasenmäher vom Himmel über die Insel gegangen", sagte eine Augenzeugin auf dem Inselteil Sint-Maarten dem niederländischen Rundfunk NOS. "Irma" ist einer der stärksten jemals registrierten Wirbelstürme im Atlantik.

Tote auf Saint-Martin und Saint-Barthelemy

Allein in den französischen Überseegebieten kamen neun Menschen ums Leben, sieben werden noch vermisst. Das teilte Frankreichs Innenminister Gérard Collomb mit. Auf den Inseln Saint-Martin und Saint-Barthelemy seien zudem 112 Menschen verletzt worden. Die Bilanz sei weiterhin mit Vorsicht zu betrachten, sagte Collomb.

Sorge vor Plünderungen

Dazu kommen nun noch weitere Probleme - konkret die Sorge vor Plünderungen: "Die Lage ist ernst", sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutt über Plünderungen auf dem niederländischen Inselteil Sint Maarten.

Auch im französischen Gebiet von Saint-Martin sowie auf Saint-Barthélemy machten sich Diebe am Eigentum verwüsteter und verlassener Häuser zu schaffen, wie die französische Ministerin für die Überseegebiete, Annick Girardin, sagte. Sie habe mit eigenen Augen Plünderungen gesehen, sagte Girardin nach einem Überflug über Saint-Martin und Saint-Barthélemy. Girardin kündigte die Entsendung von 400 Polizisten in die französischen Gebiete an.

Rutte sagte vor Journalisten, die niederländische Regierung schicke zusätzliche Polizisten und Soldaten nach Sint Maarten, um für Ordnung zu sorgen. Der Hafen und der Flughafen seien für militärische Zwecke wieder geöffnet worden. Priorität habe aber die Lieferung von Wasser und Lebensmitteln sowie Medikamenten und Zelten für die Sturmopfer. Die niederländische Regierung tue alles in ihrer Macht Stehende, um den Betroffenen zu helfen. "Wir geben Sint Maarten nicht auf", sagte Rutte.

Aufatmen in Haiti und der Dominikanischen Republik

Hilfsorganisationen zeigten sich dagegen erleichtert, was die Schäden in Haiti und der Dominikanischen Republik angeht. Dort wütete Hurrikan "Irma" nach ersten Berichten weniger schlimm als befürchtet. "Hätte "Irma" einen südlicheren Weg eingeschlagen, wäre es zur Katastrophe gekommen", so Martin van de Locht, Leiter der Internationalen Programme von World Vision.

Auch bei Caritas International gab man sich vorerst erleichtert. In der Dominikanischen Republik gebe es nach ersten Berichten keine Toten, sagte ein Sprecher. Etwa 200 Häuser seien vollständig zerstört. Eine komplette Entwarnung für die Region wollte Caritas international aber noch längst nicht geben. Vor allem der tiefer gelegene Norden Haitis könne noch von Überschwemmungen bedroht sein.

Zwei Menschen wurden dem britischen "Guardian" zufolge allerdings in der Hafenstadt Cap-Haïtien verletzt, als ein Baum auf ihr Haus stürzte. Außerdem zerstörte der Sturm eine Brücke zum Nachbarland Dominikanische Republik.

Kuba, Florida und Georgia bereiten sich vor

Inzwischen wurde der Wirbelsturm von der höchsten Stärke fünf um eine Stufe auf vier herabgestuft. Das Nationale Hurrikan-Zentrum der USA nannte den Sturm jedoch weiterhin "extrem gefährlich".

Als solcher bewegt er sich nun langsam in Richtung Kuba. Dort werden nun Touristen in Sicherheit gebracht, Anwohner des bedrohten Küstengebiets wurden aufgerufen, im Landesinneren Schutz zu suchen.

Florida in Alarmbereitschaft

Am Wochenende soll der Sturm dann auf den US-Bundesstaat Florida treffen. Das Zentrum werde am Sonntagmorgen die Inselgruppe der Florida Keys und die Südküste des US-Bundesstaats erreichen, schrieb das Hurrikanzentrum. Die ersten Ausläufer könnten den US-Staat aber bereits am Samstag erreichen.

Insgesamt 125.000 Menschen an der Atlantikküste müssen ihre Häuser verlassen. Trotz der leichten Abschwächungd es Sturms rechnen die Behörden mit verheerenden Schäden. Wenn "Irma" Florida so schlimm treffen sollte wie befürchtet, werde es in einigen Regionen mehrere Tage keinen Strom geben, so die US-Katastrophenschutzbehörde. Deren Chef warne: "Irma" werde die Vereinigten Staaten "verwüsten".

