Die irische Minderheitsregierung droht an einem Polizeiskandal zu scheitern. Gegen die Vize-Ministerpräsidentin stellte die Oppositionspartei Fianna Fail ein Misstrauensantrag. Die politische Krise trifft das Land in einer wichtigen Phase der Brexit-Verhandlungen.

Drei Wochen vor dem EU-Gipfel zum Brexit droht einem der Schlüsselländer bei den Verhandlungen eine schwere politische Krise. Die oppositionelle irische Partei Fianna Fail kündigte einen Misstrauensantrag gegen die stellvertretende Ministerpräsidentin Frances Fitzgerald an. Die Begründung: Fitzgerald sei in einen Polizeiskandal verwickelt. Fianna Fail will über den Misstrauensantrag kommenden Dienstag im Parlament abstimmen lassen, berichtete die britische Zeitung "The Guardian".

Die Regierungspartei von Ministerpräsident Leo Varadkar, Fine Gael, ist auf die Unterstützung der Oppositionspartei Fianna Fail angewiesen, weil sie über keine Mehrheit im Parlament verfügt.

Konkret wirft die Opposition Fitzgerald vor, als Justizministerin in der Vorgängerregierung einen Whistleblower nicht ausreichend geschützt zu haben, der Korruption in der irischen Polizei aufgedeckt hatte. Sollte Fitzgerald die Abstimmung verlieren, wären vorgezogene Neuwahlen die Folge.

Die Regierungspartei von Ministerpräsident Leo Varadkar hat sich bislang hinter die stellvertretende Ministerpräsidentin gestellt.

Irland wichtig für Brexit-Verhandlungen

Außenminister Simon Coveney warf der Opposition vor, Irland in einer wichtigen Phase der Brexit-Verhandlungen in eine politische Krise zu steuern. Bei den Brexit-Verhandlungen spielt Irland eine Schlüsselrolle: Die Gestaltung der künftigen EU-Außengrenzen zwischen Irland und Nordirland ist eine der drei Kernforderungen der EU, deren Erfüllung Voraussetzung für den Beginn der zweiten Verhandlungsphase ist.

Coveney erklärte, eine Neuwahl wäre momentan das Letzte, was Irland brauche. "Es gibt wirklich einige ernste Themen, mit denen sich die Regierung im nationalen Interesse befassen muss", sagte er.