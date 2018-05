Jetzt ist es offiziell - gut zwei Drittel der Iren, 66,4 Prozent, haben für die Lockerung des Abtreibungsrechts gestimmt. Ein Erdrutschsieg des "Yes"-Lagers, mit dem eigentlich keiner gerechnet hatte.

Von Stephanie Pieper, ARD-Studio London

Die Aktivistin Alibhai Smith hat auf diesen Tag, auf diesen Jubel 35 Jahre lang gewartet - seit das Verbot auf Abtreibung in der irischen Verfassung steht. Die Irin setzt sich seit Jahrzehnten für Frauenrechte ein, für ein Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch, für eine Liberalisierung der Gesetze. Die Direktorin der "Together for Yes"-Kampagne ist jedoch erstaunt und überwältigt, dass ihre Landsleute dem Vorschlag, diesen umstrittenen achten Verfassungszusatz zu streichen, in so großer Zahl gefolgt sind: "Im Namen aller, die mit uns seit langem dafür gekämpft haben - und all der jungen Leute, die uns in den vergangenen Monaten unterstützt haben, sage ich: Wir sind verblüfft, sehr erleichtert - und den Menschen in Irland sehr dankbar."

Die Befürworter einer Lockerung des Abtreibungsrechts haben die Abstimmung klar gewonnen. Feiern im "Yes"-Lager. Viele konnten das Ergebnis zunächst gar nicht fassen.

Abtreibungsgegner geben Niederlage zu

Noch während die Auszählung der Stimmen lief, gestand das "No"-Lager seine Niederlage ein - zu eindeutig hatte sich bereits abgezeichnet, dass die Iren den Schutz des ungeborenen Lebens nicht mehr als gleichrangig betrachten wollen zum Leben der werdenden Mutter. Cora Sherlock von der "LoveBoth"-Kampagne der Abtreibungsgegner bedauert das Votum: "Es ist ein sehr trauriger Tag für Irland. Der Vorschlag der Regierung sieht vor, Abtreibungen auf Verlangen durchzuführen - und menschliches Leben zu töten. Darauf haben wir aufmerksam gemacht. Das Herz eines Babys schlägt bereits mit drei Wochen."

Klares Votum für eine Lockerung des Abtreibungsgesetzes

tagesschau 17:00 Uhr, 26.05.2018, Julie Kurz, ARD London







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-407273~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Froh und erleichtert ist dagegen der irische Premierminister: Leo Varadkar von der konservativen Fine Gael Partei - selbst früher Gegner einer Verfassungsänderung - hat sich überzeugen lassen, dass es an der Zeit ist für eine Liberalisierung. Seine Regierung hat die "Yes"-Seite ebenso unterstützt wie die Opposition. Für Varadkar ist die historische Entscheidung der Iren ein Beleg dafür, wie sich die irische Gesellschaft gewandelt hat: "Was wir hier gesehen haben, ist der Höhepunkt einer stillen Revolution, die sich in Irland in den vergangenen zehn bis 20 Jahren abgespielt hat. Das Volk hat gesprochen - und entschieden, dass wir eine moderne Verfassung für ein modernes Land wollen. Und dass wir Frauen vertrauen und ihre Entscheidungen respektieren."

Leo Varadkar, der konservative Ministerpräsident Irlands, hat sich auf die Seite des "Yes"-Lagers geschlagen.

Bis Ende des Jahres soll das Parlament nun ein Gesetz verabschieden, das Abtreibungen bis zur zwölften Woche nicht mehr unter Strafe stellt; danach ist ein Schwangerschaftsabbruch lediglich aus medizinischen Gründen erlaubt. Mit dieser Neuregelung folgt die Regierung dem Vorschlag einer Bürgerkommission.

Katholische Kirche verliert an Einfluss

Im Innenhof von Dublin Castle haben sich viele Iren versammelt, die diesen besonderen Moment gemeinsam erleben wollen. Einige Befürworter einer Lockerung des Abtreibungsverbots können es noch kaum fassen, dass sie tatsächlich gewonnen haben - dass irische Frauen bald nicht mehr ins Ausland reisen müssen, wenn sie eine Schwangerschaft beenden wollen: "Wir waren alle so nervös, wenn auch optimistisch. Langsam setzt das Gefühl der Erleichterung ein - und die Nerven beruhigen sich. Es ist ein seltsames Gefühl", sagt eine Befürworterin.

Das Ergebnis in Irland ist in der Tat historisch - und ein Zeichen dafür, wie sehr sich die Gesellschaft auf der grünen Insel in den vergangenen Jahren gewandelt hat.

Die jüngeren Wähler haben Umfragen zufolge zu weit mehr als 80 Prozent ihr Kreuz bei "Yes" gemacht; lediglich die über 65-Jährigen waren mehrheitlich für "No". Die Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Wahlkreisen sind nicht so groß wie vorab vermutet. Auch das unterstreicht: Der Einfluss der skandalgeplagten Katholischen Kirche Irlands auf das Denken und das Handeln der Menschen ist vielerorts kaum noch spürbar.

Historisches "Yes"-Votum: Iren kippen Abtreibungsverbot

Stephanie Pieper, ARD London

26.05.2018 19:40 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.