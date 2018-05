Nach Abtreibungs-Referendum Folgt Nordirland der Republik?

Die Iren haben sich mit überwältigender Mehrheit für ein liberaleres Abtreibungsrecht ausgesprochen, doch im Norden der Insel gelten weiter strikte Regeln. Folgt Belfast auf Dublin?

Von Stephanie Pieper, ARD-Studio London

Mit Zwei-Drittel-Mehrheit haben die Iren ja beim Volksentscheid am vergangenen Freitag dafür gestimmt, den Frauen künftig ein Recht auf Abtreibung zuzubilligen - eine Zeitenwende für das katholisch geprägte Land.

Heute wird das irische Kabinett aller Voraussicht nach dem Gesundheitsminister grünes Licht dafür geben, einen entsprechenden Gesetzentwurf zu erarbeiten. Im Herbst will er diesen in das Parlament einbringen, bis Ende des Jahres soll das Abtreibungsgesetz dann verabschiedet sein. Vorgesehen ist, dass ein Abbruch bis zur 12. Schwangerschaftswoche straffrei ist.

Das klare Votum für eine Lockerung des Abtreibungsverbots in Irland hat auch die Frauen in Nordirland auf den Plan gerufen, denn dort ist das Recht bislang ähnlich restriktiv.

"Am liebsten ein Referendum"

Bei den Feiern in Dublin - nach dem deutlichen "Yes" der Iren zum Recht auf Abtreibung - hielten mehrere Teilnehmer Plakate hoch. "The North is next", stand auf ihnen zu lesen - "Der Norden ist als nächstes dran".

Das Ergebnis in Irland ist in der Tat historisch - und ein Zeichen dafür, wie sehr sich die Gesellschaft auf der grünen Insel in den vergangenen Jahren gewandelt hat.

Denn auch in Nordirland sind Abtreibungen bislang nur erlaubt, wenn das Leben der werdenden Mutter in Gefahr ist, oder wenn sie psychische Probleme hat. "Am liebsten wäre es mir, es würde auch hier ein Referendum geben - auch wenn das wohl unwahrscheinlich ist. Aber ich hoffe, dass die Debatte jetzt wenigstens beginnt", sagt eine Frau aus Belfast.

Im Vereinigten Königreich bestimmen die Regionen selbst, wie sie Schwangerschaftsabbrüche gesetzlich regeln. In England, Schottland und Wales gilt bereits ein liberales Abtreibungsrecht - in Nordirland aber nicht.

Streit zwischen den Parteien

Für ein Ende des Verbots kämpft Sarah Ewart. Vor fünf Jahren bekam sie in der 19. Schwangerschaftswoche die Diagnose, dass ihr Baby außerhalb des Mutterleibs nicht überlebensfähig wäre. In ihrer nordirischen Heimat durften die Ärzte ihr nicht helfen; sie musste damals nach England reisen - und möchte dies anderen Schwangeren in derselben Lage ersparen:

"Es ist eine Erleichterung, dass wir demnächst nach Dublin fahren können, um eine Abtreibung vorzunehmen - aber wir brauchen den Service hier, in unseren Krankenhäusern. Es ist viel traumatischer, dafür zu reisen, als den Eingriff zuhause durchzumachen", sagt sie.

Während in der Republik Irland die Katholische Kirche zu den vehementesten Gegnern einer Lockerung zählt, sind es in Nordirland vor allem die evangelikalen Protestanten, politisch vertreten durch die Democratic Unionist Party, kurz DUP.

Ärger für May

Ihr Abgeordneter im nordirischen Regionalparlament, Christopher Stalford, will das fast vollständige Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen nicht antasten: "Ich denke, es ist eine populäre Meinung in Nordirland, dass wir keine liberalisierte Regelung von Abtreibungen brauchen. Aber da wir zurzeit keine Regierung haben, können wir dieses Thema nicht mal diskutieren", sagt er.

Seit fast eineinhalb Jahren gibt es in Belfast keine Regionalregierung, weil sich die protestantisch-unionistische DUP und die katholisch-republikanische Sinn Fein nicht auf eine Zusammenarbeit verständigen können. Die Gespräche liegen auf Eis.

Die Haltung zum Recht auf Abtreibung ist dabei ein Streitpunkt zwischen den Parteien, neben der Homo-Ehe und dem Brexit. Michelle O’Neill, die Fraktionsvorsitzende von Sinn Fein im nordirischen Parlament, erhöht jetzt den Druck: "Dies ist eine nationale Debatte in ganz Irland darüber, wie wir Frauen unterstützen. Wir wollen dieselbe Politik im Norden wie im Süden: Mitgefühl für Frauen."

Aber auch Abgeordnete in London melden sich zu Wort - und wollen, dass Premierministerin Theresa May die Initiative übernimmt. Es spreche alles dafür, den Frauen in Nordirland dieselben Rechte zu geben wie im Rest des Vereinigten Königreichs, sagt etwa ihre konservative Parteifreundin Sarah Wollaston, die dem Gesundheitsausschuss des Parlaments vorsitzt.

May steckt damit - mal wieder - in einem Dilemma: Einerseits hat sie das klare "Ja" der Iren zum Recht auf Abtreibung begrüßt; andererseits braucht sie die Stimmen der DUP, um ihre Tory-Minderheitsregierung zu stützen. Überdies will 10 Downing Street den Eindruck vermeiden, man zwinge den Nordiren den Willen aus Westminster auf. Die Fortsetzung dieser politischen Auseinandersetzung folgt.