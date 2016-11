Waggons stehen in Flammen und sind entgleist: Bei einem Zugunglück im Iran sind mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere sind verletzt. Laut Medienberichten fuhr ein Passagierzug auf einen an einem Bahnhof stehenden Zug auf.

Bei der Kollision von zwei Zügen im Norden des Iran sind mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 70 weitere seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, erklärte der Gouverneur der Provinz Semnan, Mohammed Resa Chabbas, dem staatlichen Fernsehsender Irib.

Medienberichten zufolge raste ein Zug in einen Expresszug, der offenbar wegen einer Panne auf freier Strecke gestoppt hatte. Zunächst hatte es geheißen, der Schnellzug habe in einem Bahnhof gestanden. Das Unglück ereignete sich demnach zwischen den Städten Damghan und Semnan. Der Schnellzug war auf dem Weg in die Hauptstadt Teheran.

Schwierige Rettungsarbeiten

Mehrere Waggons gerieten in Brand. Die Rettungsarbeiten seien schwierig, weil sich der Unglücksbahnhof an einem entlegenen Ort befinde, teilte die Hilfsorganistaion Roter Halbmond mit. Zunächst habe nur ein Hubschrauber den Unglücksort erreichen können.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 25. November 2016 um 13:30 Uhr.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Israel