Wenige Tage nach den Verbalattacken von US-Präsident Trump hat Irans Präsident Rouhani den Ausbau der Streitkräfte angekündigt. "Wir werden zur Abschreckung unsere militärische Stärke erhöhen", so Rouhani. Dazu will er auch das Raketenprogramm vorantreiben.

Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat angekündigt, die militärischen Kapazitäten und das Raketenprogramm seines Landes auszubauen. "Ob Sie wollen oder nicht, wir werden unsere militärischen Fähigkeiten stärken, die zur Abschreckung notwendig sind", sagte Rouhani in einer Fernsehansprache. "Wir werden nicht nur unsere Raketen, sondern auch unsere Luft-, Land- und Seestreitkräfte stärken."

Wenn es um die Verteidigung des Landes gehe, "werden wir niemanden um Erlaubnis fragen", sagte Rouhani. Er äußerte sich am Jahrestag des Beginns des ersten Golfkrieges zwischen den Nachbarländern Iran und Irak im Jahr 1980.

US-Drohungen bei UN-Versammlung

Die Ankündigung dürfte auch in Zusammenhang zu Äußerungen der US-Regierung stehen. Bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung hatte US-Präsident Donald Trump den Iran scharf attackiert. Er prangerte das muslimische Land als destabilisierende Kraft in der Region an und bezeichnete es als "Schurkenstaat". Trump drohte mit einer Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran.

Trump kritisierte den Iran bei der UN-Versammlung scharf.

Die US-Regierung fand zumindest parzielle Unterstützung durch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Dieser bezeichnete einen möglichen US-Ausstieg aus dem Abkommen zwar als "schweren Fehler", plädierte vor Journalisten aber dafür, das Abkommen zu ergänzen. Die Vereinbarung sei "gut", müsse aber durch "zwei oder drei Säulen" verstärkt werden. Konkret forderte Macron, Einschränkungen für die Entwicklung ballistischer Raketen einzubauen.

Deutschland und andere Staaten warnten dagegen vehement davor, das jetzige Abkommen aufzukündigen. Dies hätte eine "verheerende Signalwirkung" für den Nordkorea-Konflikt, sagte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel.

Iran: "Werden entschlossen und resolut antworten"

Der Iran selbst hatte mit einer entschiedenen Reaktion gedroht, sollten die USA oder ein anderer Vertragspartner das Atomabkommen verletzen. "Der Iran wird das Abkommen nicht zuerst verletzen, aber auf jede Verletzung durch die Partner werden wir entschlossen und resolut antworten", sagte Rouhani in New York. Das Abkommen sei ein Zeichen der moderaten Politik des Iran und international begrüßt und unterstützt worden.