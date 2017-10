Die ölreiche irakische Provinz Kirkuk wird sowohl von den Kurden als auch von der Zentralregierung in Bagdad beansprucht. Nun haben irakische Truppen offenbar einen Militäreinsatz zur Rückeroberung gestartet. Seit drei Jahren halten kurdische Peschmerga die Region.

Die irakische Armee hat offenbar einen Militäreinsatz zur Rückeroberung der Provinz Kirkuk von den Kurden gestartet. Ziel der Streitkräfte sei es, Militärstellungen zurückzuerobern, die sie vor drei Jahren an die kurdischen Peschmerga-Steitkräfte verloren hätten, sagte ein irakischer General der Nachrichtenagentur AFP.

In Erwartung eines Angriffs hatte die kurdische Autonomiebehörde zuvor ihre Kämpfer in der Provinz Kirkuk in Gefechtsbereitschaft versetzt. Tausende schwer bewaffnete Peschmerga-Kämpfer seien "zur Verteidigung um jeden Preis" bereit, erklärte ein Berater von Kurdenpräsident Massud Barsani. Die Kurden erwarten, dass die irakische Armee die Besetzung grenznaher Ölfelder, eines Flughafens und eines Militärstützpunkts planen. Sie riefen Bagdad dazu auf, "die Aggression zu stoppen".

Beide Seiten erheben Anspruch auf Kirkuk

Sowohl die Kurden als auch Bagdad erheben Ansprüche auf die ölreiche Provinz Kirkuk. Die irakischen Kurden hatten sich in der Volksabstimmung vom 25. September mit fast 93 Prozent für die Loslösung ihrer Region vom Irak ausgesprochen. International wird das Votum nicht anerkannt, die Zentralregierung in Bagdad wertete das Votum als Provokation.