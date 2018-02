In wenigen Wochen läuft das Mandat der Bundeswehr im Kampf gegen den "Islamischen Staat" aus. Die Terrormiliz scheint geschlagen - doch das Engagement der Bundeswehr im Irak dürfte nicht zu Ende sein.

Nach dem Niedergang der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) kündigt Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen eine neue Aufgabe für die Bundeswehr im Irak an. Die Iraker wünschten sich deutschen Rat und Expertise bei der Neuaufstellung der Streitkräfte, bei Sanität und Logistik, sagte die CDU-Politikerin in der irakischen Hauptstadt Bagdad.

"Andere Form des Engagements"

Von der Leyen traf dort den irakischen Präsidenten Fuad Massum. "Dies ist eine Phase des Übergangs für den Irak. Alle meine Gesprächspartner betonen immer wieder wie sehr sie sich ein Engagement Deutschlands an seiner Seite wünschen", sagte von der Leyen. Die bisherige Mission könne bald in eine "andere Form des Engagements" übergehen. Eine Arbeitsgruppe soll die Details klären. Die Bundeswehr soll dabei nicht nur im Norden Iraks Unterstützung leisten.

Von der Leyen plant Neuausrichtung des Irak-Einsatzes der Bundeswehr

Mandat läuft aus

Die Mandate der Bundeswehr für den Kampf gegen den IS in Syrien und im Irak laufen nur noch wenige Wochen. Bis heute sind noch bis zu 150 deutsche Soldaten zur Ausbildung kurdischer Soldaten nahe Erbil, der Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan, stationiert. Union und SPD wollen den Ausbildungseinsatz wegen des Rückzugs des IS in seiner jetzigen Form auslaufen lassen.

Die Bundeswehr will aber weiterhin einen Beitrag zur Stabilisierung im Irak leisten. Nach jahrelangen schweren Kämpfen hatte die irakische Regierung im Dezember den Sieg über den IS verkündet. Die Islamisten sind in der Fläche zwar geschlagen, verüben aber in einer Art Guerilla-Taktik weiterhin Anschläge. "Alle wissen, dass der IS zwar geschlagen ist, aber noch lange nicht ganz besiegt", sagte von der Leyen.

Verteidigungsministerin von der Leyen (CDU) im Irak: Die Bundeswehr soll sich künftig vor allem auf Beratung und Ausbildung im Irak konzentrieren.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 10. Februar 2018 um 12:00 Uhr.