In den vergangenen beiden Wochen ist Paul Magnette zum Star der CETA-Gegner geworden. Er selbst findet das übertrieben. Im Interview mit dem ARD-Europamagazin erklärt der Ministerpräsident der belgischen Region Wallonie, warum er trotzdem zugestimmt hat.

Von Markus Preiß, ARD-Studio Brüssel

Vor dem EU-Kanada-Gipfel hat der Ministerpräsident der Wallonie das Freihandelsabkommen mit Kanada als einen wichtigen Schritt für Europa bezeichnet. "Wir haben die Latte jetzt sehr hoch gehängt", sagte er im Interview mit dem ARD-Europamagazin. CETA setze hohe Sozial-, Umwelt- und Antidumpingstandards. Die EU werde keine Freihandelsabkommen mehr unterhalb dieser Standards abschließen können. "Das heißt, dass TTIP, so wie es jetzt auf dem Tisch liegt, tot ist und beerdigt - weil wir, die Wallonen, es so niemals akzeptieren werden." Das gelte auch für die Sozialdemokraten in Deutschland oder Frankreich. "Wenn man mit den USA neu in Verhandlungen geht, muss man das gesamte Anforderungsniveau anheben. So wie wir es mit unseren kanadischen Freunden erreicht haben", sagte Magnette.

"Mit diesem CETA ist TTIP tot": Paul Magnette, Ministerpräsident der Wallonie, im Interview

Europamagazin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Mobil (h264) Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-226727~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Fall Barroso zeigt, warum Regeln nötig sind

Zugleich verteidigte Magnette im ARD-Europamagazin die Einrichtung eigener Schiedsgerichte für Streitigkeiten zwischen internationalen Konzernen und Staaten: "Wenn wir nur die nationalen Gerichte haben, dann haben wir in Deutschland andere als in Rumänien oder in Großbritannien." Mit den nun geplanten Schiedsgerichten könne man gemeinsame Standards setzen, so Magnette. Genau dies sei durch die Nachforderungen Belgiens in den vergangenen Tagen sichergestellt worden.

Star der CETA-Gegner: Der Ministerpräsident der Wallonie, Paul Magnette.

Magnette kritisierte in diesem Zusammenhang die Entscheidung des früheren EU-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso, bei der US-Bank Goldman Sachs zu arbeiten. "Ich finde das moralisch und politisch nicht akzeptabel. Dass Europa darauf nicht reagiert hat, schadet dem europäischen Projekt." Magnette machte deutlich, dass solche Fälle bei dem nun geplanten Handelsgericht - anders als bei den ursprünglich rein privaten Schiedsgerichten - verhindert werden könnten. "Wir müssen die Richter daran hindern, nach ihrer Richterkarriere bei multinationalen Konzernen anzuheuern. Denn ohne klare Grenzen könnte so ein Richter zum Vorteil eines Unternehmens urteilen. Und anschließend bekommt er dann da einen Posten für Hunderttausende von Euro."

Magnette: Anti-CETA-Held? Übertrieben!

Seinen Ruf als Held der CETA-Gegner findet Magnette übertrieben. Er habe von Anfang an betont, dass er nicht gegen einen Handelsvertrag mit Kanada sei - und ihn aus politischen Gründen sogar für wünschenswert hielt. Dass er dennoch so hart gestritten habe, begründet er damit, dass dieser Vertrag an einigen Punkten nicht gut gewesen sei. "Ja, wir haben damit ein großes Tauziehen ausgelöst. Viele reagierten, als wollte ich das Ende unseres Staates, das Ende Europas, das Ende der Globalisierung. Aber das wollte ich gar nicht." Er sei Sozialist, er glaube, dass Länder ihre Exporte steigern müssten, dass sie attraktiv für Investoren sein sollten. "Aber all das nach Regeln und im Sinne des öffentlichen Interesses."

Das ganze Interview - und mehr sehen Sie im Europamagazin - am Sonntag um 12:45 Uhr im Ersten.