Zur Person

Andrew B. Denison (54), US-Amerikaner, geboren in Colorado, lebt inzwischen in Deutschland. Denison hat in Deutschland und den USA studiert und ist promovierter Politikwissenschaftler. Er ist Direktor von Transatlantic Networks, einem Forschungsverbund mit Sitz in Königswinter. Denison beschäftigt sich insbesondere mit transatlantischen Beziehungen.