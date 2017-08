Dogan Akhanli im Interview "Sie sehen dich als Täter"

Der Schriftsteller Akhanli ist von seiner Verhaftung in Spanien vollkommen überrascht worden. Der gebürtige Türke hatte bereits traumatische Erfahrungen mit Sicherheitskräften gemacht - und fühlte sich nun daran erinnert. Im Interview mit den tagesthemen schildert er seine Gefühle.

tagesthemen: Wie geht es ihnen?

Dogan Akhanli: Ich habe meinen Schock überwunden, weil ich jetzt auf spanischem Boden frei herumlaufen kann. Aber ich war sehr schockiert, als sie mich gestern früh festgenommen haben - gerade in Granada, in der Stadt von Frederico Garcia Lorca! Dort festgenommen zu werden, das ist keine sehr poetische, sondern eine schreckliche Erfahrung.

tagesthemen: Sie waren im Urlaub, haben nichts Böses gedacht - und dann das...

Das ist wirklich erschreckend, weil ich dachte, dass ich in Europa sicher bin. Ich dachte, die türkische Willkür und Arroganz kann Europa nicht erreichen. Aber wahrscheinlich stimmt das nicht ganz. Die missbrauchen das internationale Recht, das ja eigentlich gut ist. Das hat ja mit Rechtsstaat nichts zu tun. Und ich finde es schade, weil die spanische Demokratie ja eine Erfahrung hat mit Franco und dem Faschismus und und solchen Tricks, wie sie jetzt gerade von der Türkei versucht worden sind und das wissen müssen. Aber da habe ich mich wohl geirrt.

tagesthemen: Was bedeutet das für Sie?

Akhanli: Mein Sicherheitsgefühl ist gestern um acht Uhr im Hotel gebrochen worden. Ich hatte mein Trauma mit der Polizei ja eigentlich überwunden. Als die Polizei geklopft hatte, war das einzige was ich nicht gedacht habe, dass die Polizei da vor der Tür steht - nicht in Spanien. In der Türkei denkt man so etwas ja erstmal, wenn zu einer komischen Zeit geklopft wird. Und das hat mich auch überrascht, als die vor der Tür standen. Und die sind auch selber überrascht gewesen, weil sie einen Terrorist gesucht haben und dann stand ein zierlicher alter Mann vor ihnen. Das Bild passte nicht, da erschreckte der Polizeibeamte sich selber auch. Er wollte erst einmal meinen Ausweis sehen.

tagesthemen: Wie ist das abgelaufen?

Akhanli: Sie waren bewaffnet - aber man muss sagen, dass sie im Rahmen geblieben sind. Sie sind nicht in das Zimmer eingedrungen, vielleicht auch nicht, weil ich in der Unterhose die Tür aufgemacht habe und meine Frau noch im Bett lag. Und irgendwie haben sie die Situation gesehen, dass da keine Bedrohung von unserer Seite kommen konnte. Deshalb haben sie vor der Tür gewartet, bis ich meinen Ausweis gezeigt hatte. Und als die dann wussten, dass ich derjenige bin, den sie suchen - obwohl ich nicht wie ein Terrorist aussehe -, haben sie mich dann mit Handschellen auf die Polizeiwache gebracht und in eine Zelle gesperrt.

tagesthemen: Wie wurden Sie behandelt?

Akhanli: Ich wurde sehr nett behandelt, muss ich sagen - korrekt. Aber das war schon eine Erfahrung. Denn wenn man einmal ein Festgenommener ist, dann ändert sich der Blick der Menschen. Man ist dann schuldig. In den Gesichtern der Beamten sieht man, dass sie nicht einen Mensch anschauen, sondern dich als Täter sehen. Man ist das, was auf dem Papier steht: ein Terrorist oder Mörder. Das ist eine sehr unangenehme Erfahrung, gerade wenn man unschuldig ist und nichts getan hat.

tagesthemen: Was erwarten Sie von Bundesregierung?

Akhanli: Ich habe nie eine so schnelle Reaktion der deutschen Politik erwartet. Durch die Berichterstattung der deutschen Medien hat die - ich würde behaupten - höchste Ebene der Politik reagiert und das auch ziemlich schnell und gut. Ich bin auch etwas stolz. Ich bin ja ein linker Mensch und froh, dass ich deutscher Bürger bin und diese Unterstützung da ist. Das ist im Moment die einzige Sicherheit für mich, dass ich deutscher Bürger bin. Es gibt keine andere Sicherheit, es ist vielleicht die einzige und beste Sicherheit.

tagesthemen: Fürchten Sie, dass man Sie ausgeliefert?

Akhanli: Bei der Politik kann man das ja nie wissen. Normalerweise darf ja ein europäisches Land jemand nicht an so ein Land abgeben, in dem eigentlich kein rechtsstaatlicher Prozess zu erwarten ist. Also, rechtsstaatlich gesehen, ich bin ja kein Anwalt, aber als Schriftsteller würde ich behaupten: Das darf doch nicht wahr sein, dass man in einem Land, in dem immer Ausnahmezustand ist und in dem der Rechtsstaat mit Füßen getreten wird, dass man an so ein Land jemand ausliefert. Denn ein faires Verfahren kann man in so einem Land nicht erwarten. Das ist wie im Fall von Denis Yücel. Er ist einfach Journalist, es gibt keine offizielle Anklage, er ist einfach als Geisel genommen, weil Erdogan sauer ist, dass er ein kritischer Journalist ist. Deshalb finde ich es ein bisschen gemein, dass die Spanier diese willkürliche Aufforderung der Türkei so ernst nehmen. Das finde ich schade.

tagesthemen: Wer bezahlt das alles?

Akhanli: Ich muss das selber bezahlen und muss jetzt auch drüber nachdenken, wie ich das bezahlen kann. Immerhin finde ich das toll, dass ich frei bin und nicht in Untersuchungshaft. Mein spanischer Anwalt wollte mich beruhigen, dass die spanische Untersuchungshaft sehr viel besser ist als die türkische, was ich glauben kann, aber ich habe die Nase voll von den ganzen Untersuchungshaften und Gefängnissen.

tagesthemen: Haben Sie Angst?

Akhanli: Ich habe ein Stück weit Angst, muss ich sagen. Normalerweise dürfen sie mich nicht ausliefern. Irgendeinen Grund, den man nicht voraussehen kann, könnten sie aber finden. Das wäre ein Skandal. Ich möchte sehr gerne morgen nach Deutschland fahren und meine Ruhe haben. Ich glaube, hier auf spanischem Boden, wenn ich auch frei bin, kann ich nicht diese Freiheit genießen. Denn es ist ja keine richtige Freiheit, weil ich einen Auslieferungsprozess am Hals habe. Und das ist für mich eine sehr bedrohliche Situation. Mit dieser Bedrohung zu leben ist, kein tolles Gefühl.

Die Fragen stellte Jan-Peter Bartels, hr.