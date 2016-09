Wer mit Interrail reist, erlebt Grenzenlosigkeit und stößt an Grenzen: Jenseits von politischem Gezänk oder touristischen Highlights machen junge Menschen ihre eigenen Erfahrungen mit Europa. Die Idee eines Gratis-Tickets ist daher gut.

Ein Kommentar von Andreas Meyer-Feist

Diese Idee ist gut. Interrail erfand vor 44 Jahren das Reisen neu - jetzt könnte Interrail Europa neu erfinden. Und sogar ein Europa, das uns den Brexit vergessen lässt, den Ärger mit der Türkei und vieles andere.

Denn Interrail umfasst 30 Staaten - nicht nur das künftige Europa der 27. Und da geht es nicht nur um das wundervolle Europa, von dem der EU-Abgeordnete Manfred Weber träumt, nicht nur um die Schönheit und Vielfalt, die am Zugfenster vorbeigleitet. Im Gegenteil: Interrail-Reisen sind spannende Reisen in die Wirklichkeit, jenseits des schönen Scheins und der touristischen Highlights.

Eigeninitiative gefragt

Wer hier unterwegs ist, erlebt auch die europäischen Probleme, braucht Selbstständigkeit und Eigeninitiative und erlebt sie mit Gleichaltrigen. Es gibt Fahrpläne und Verbindungen - aber: Wo kommt man unter? Und wen lernt man kennen?

Das waren vor vier Jahrzehnten die Schlüsselfragen - und sie sind es heute. Auch wenn die Züge bequemer geworden sind. Wer hier seine unvergesslichen Erfahrungen macht, wird sich auch als Erwachsener später mehr für Europa einsetzen. Und vor allem erleben, was Grenzen und Grenzenlosigkeit wirklich bedeuten.

An der Bürokratie sollte es nicht scheitern

Natürlich gibt es jetzt die üblichen Bedenken: Was das alles kostet! Am Ende kommt das auf die Vertragsgestaltung mit dem Internationalen Eisenbahnverband an. Auch wenn die EU-Kommission ein solches Angebot nicht direkt auf den Weg bringen kann - an der Bürokratie zwischen Brüssel, den Mitgliedstaaten und den Bahngesellschaften sollte die Umsetzung nicht scheitern. Anders als bei ähnlichen Ideen in der Vergangenheit.

Es wäre ja auch eine EU-bezahlte Werbung für die Bahn - in einer Zeit, in der Billigflieger und Fernbusse die große Konkurrenz sind. Überall in Europa. Das Geschenkticket könnte also auch viele Schienenstrecken retten bis in die tiefste Provinz - und mit dem ökologischen Vorteil auch zur Klimabilanz beitragen. Dazu kommt: Mehr Bedarf an günstigen Hostels, an Reiseversicherungen. Am Ende gibt's natürlich auch mehr Umsatzsteuer.

Europa nicht verpennen

Auch der schon totgesagte Nachtzug hätte wieder eine Überlebenschance. Europa im Liegewagen - das ist besser als Europa ganz zu verpennen.

Natürlich käme auf die diplomatischen Vertretungen mehr Arbeit zu. Ist das Geld weg und der Personalausweis gestohlen, müssen Heimführungen organisiert werden. Hier könnten sich jenseits des Brüsseler Betriebs auch die Nationalstaaten wieder von der beste Seite zeigen - als jugendaffiner Servicebetrieb für Notfälle.

Aber eines muss klar sein: Die EU ist kein Reisebüro mit Rücktrittsversicherung. Ticket - ja. Aber ein All-Inclusive-Paket wäre am Ende doch zu teuer.

Interrail: Die EU als Jugendreisebüro

A. Meyer-Feist, HR Brüssel

