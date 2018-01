Eine neu entdeckte Schwachstelle in Computer-Prozessoren hat weltweit Sorge vor Hackerangriffen auf sensible Daten geschürt. Die betroffenen Hersteller wollen nun nachrüsten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik riet Nutzern, Updates zu installieren.

Nach Bekanntwerden der gravierenden Sicherheitslücken in zahlreichen Computer-Prozessoren hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Nutzern zum Installieren von Updates geraten.

Privatanwendern und Unternehmen werde empfohlen, Sicherheits-Patches für Betriebssysteme und insbesondere Internetbrowser einzuspielen, sobald diese von den Herstellern zur Verfügung gestellt würden, erklärte das BSI. Auch für mobile Geräte wie Smartphones sollten Sicherheitsupdates unmittelbar installiert werden.

Grundsätzlich gelte, dass Software und Betriebssysteme stets auf dem aktuellen Stand gehalten werden sollten, teilte das BSI weiter mit. Zudem sollten Apps nur aus vertrauenswürdigen Quellen bezogen werden. Die Chip- und Hardwarehersteller rief das Bundesamt dazu auf, die Schwachstelle zu beheben. Der Fall sei ein erneuter Beleg dafür, "wie wichtig es ist, Aspekte der IT-Sicherheit schon bei der Produktentwicklung angemessen zu berücksichtigen", erklärte BSI-Präsident Arne Schönbohm.

Sicherheitslücken bei Computerchips

Google entdeckte Sicherheitslücke

Sicherheitsexperten des US-Unternehmens Google hatten in Computerchips der großen Hersteller Intel, AMD und ARM eine neue Sicherheitslücke entdeckt, durch die Angreifer an vertrauliche Daten kommen könnten.

Die Schwachstelle liegt in einem Verfahren, bei dem Chips möglicherweise später benötigte Informationen schon im Voraus abrufen, um Verzögerungen zu vermeiden. Den Experten zufolge ist es durch die Lücke potenziell möglich, dass sensible Informationen wie etwa Passwörter, Verschlüsselungen oder Daten aus Programmen von Unbefugten ausgelesen werden.

Das als "speculative execution" bekannte Chip-Verfahren wird seit Jahren von diversen Anbietern eingesetzt. Damit dürfte eine Masse von Computer-Geräten zumindest theoretisch bedroht sein. Der Branchenriese Intel erklärte, es werde gemeinsam mit AMD und ARM an einer Lösung gearbeitet, und bezweifelte zugleich, dass die Schwachstelle bereits ausgenutzt worden sei.

Gudrun Engel, WDR, zu möglichen Folgen der Verwundbarkeit von Chips

Risiko laut AMD "nahe Null"

Zugleich betonten die Hersteller, dass sie die Sicherheitsbedenken für überzogen halten. Der US-Hersteller AMD teilte mit, das Unternehmen gehe aufgrund der unterschiedlichen Architektur bei seinen Chips davon aus, dass das Risiko bei AMD-Prozessoren "nahe Null" tendiere.

Der US-Technologieriese Microsoft, dessen Betriebssystem Windows weltweit auf PCs zum Einsatz kommt, hatte am Mittwoch angekündigt, noch am selben Tag ein Sicherheitsupdate zu veröffentlichen, "um Windows-Kunden gegen Verwundbarkeit zu schützen". Zugleich erklärte Microsoft, das Unternehmen habe keine Informationen, dass bislang Daten beeinträchtigt worden seien.

"Wir können alles mitlesen"

An der Aufdeckung der jüngst bekannt gewordenen Schwachstellen in zahlreichen Computerchips waren einem Zeitungsbericht zufolge auch Forscher der Technischen Universität Graz in Österreich beteiligt. "Wir waren selbst schockiert, dass das funktioniert", sagte Michael Schwarz von der TU Graz dem "Tagesspiegel".

Durch die Schwachstelle könnten alle Daten ausgelesen werden, die gerade im Computer verbreitet werden. "Wir können im Prinzip alles mitlesen, was sie gerade eintippen." Angreifer könnten so auch an Daten vom Onlinebanking oder gespeicherte Passwörter kommen. "Dazu müssen sie allerdings erst auf ihren Computer gelangen", schränkte Schwarz ein. Wer die normalen Sicherheitshinweise befolge und keine unbekannten Anhänge öffne oder auf dubiose Links klicke, für den bestehe keine unmittelbare Gefahr.

Aktienverkäufe werfen Fragen auf

Unterdessen erregt ein Aktienverkauf des Intel-Chefs Brian Krzanich Aufmerksamkeit. Krzanich hatte Ende November ein millionenschweres Aktienpaket abgestoßen. Wie bei amerikanischen Top-Managern üblich war der Verkauf vorher geplant gewesen - die Anweisung sei aber erst Ende Oktober erfolgt, wie aus Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Die von Forschern entdeckte Sicherheitslücke war Intel bereits seit dem Sommer bekannt. "Brians Verkauf hängt damit nicht zusammen", erklärte Intel.

Der Intel-Kurs war nach ersten Berichten über die Chip-Schwachstelle am Mittwoch um 3,39 Prozent gefallen. Die Aktie notierte heute auch vorbörslich im Minus. Auf lange Sicht könnte Intel allerdings von der entdeckten Sicherheitslücke im branchenweiten Chip-Design profitieren, wenn etwa Unternehmen schneller als geplant ihre bisherigen Computer gegen neue Geräte mit Prozessoren der nächsten Generation austauschen.

Schwerer Fehler in Milliarden Computerchips entdeckt

Marcus Schuler, ARD Los Angeles

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 04. Januar 2018 um 14:00 Uhr.