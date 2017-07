Seit Jahren streiten die EU-Mitgliedstaaten über die Verteilung der Flüchtlinge - ohne Erfolg. Zumindest Hilfen für Italien haben die Innenminister beim Treffen in Tallinn vereinbart. Und es soll ein Verhaltenskodex für Hilfsorganisationen kommen.

Von Holger Romann, ARD-Studio Brüssel

Italien braucht Hilfe und Italien soll sie bekommen. In diesem Punkt zumindest war sich Luxemburgs Vertreter Jean Asselborn mit seinen europäischen Kollegen einig. "Dies ist kein italienisches Problem, sondern ein europäisches Problem", so der Außenminister.

Auch der deutsche Innenminister, Thomas de Maizière, zeigte sich beim informellen Rat in Tallinn besorgt, dass die Flüchtlingszahlen auf der zentralen Mittelmeerroute wieder steigen. Von Januar bis Juli sind bereits mehr als 85.000 Menschen von Nordafrika aus nach Sizilien, Lampedusa oder Kalabrien gelangt - ein Fünftel mehr als im vergangenen Jahr um diese Zeit.

Der italienische Regierungschef Paolo Gentiloni will mehr Hilfen von seinen europäischen Partnern.

Und auch die Zahl der Ertrunkenen ist mit über 2000 erschreckend hoch. Zwar sei die Situation lange nicht so dramatisch wie 2015, so de Maizière, doch man müsse handeln: "Wir wollen, dass vor allem die Zahl der Flüchtlinge, die nicht schutzbedürftig sind, die aus Westafrika kommen, nach Möglichkeit gar nicht nach Italien kommen."

Dass dies angesichts der instabilen Lage, vor allem im Haupt-Transitland Libyen, nicht so einfach ist, weiß auch der Bundesinnenminister. Und so haben er und die anderen Ressortchefs gemeinsam mit der EU-Kommission einen "Aktionsplan" verfasst, um Italien und seine überfüllten Aufnahmelager kurzfristig zu entlasten.

35 Millionen Euro Soforthilfe für Italien

Danach soll das Land unter anderem weitere 35 Millionen Euro Soforthilfe erhalten, um Neuankömmlinge angemessen zu versorgen und in den 14 sogenannten "Hotspots" zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Auch will Brüssel mehr Beamte der Grenzschutzbehörde Frontex und der EU-Asylagentur EASO bereitstellen, die bei der Registrierung und der Prüfung der Anträge helfen.

Sich abzuschotten und, wie es Österreichs Verteidigungsminister Doskozil vorschlägt, vorsorglich den Brenner dicht zu machen, sei dagegen keine Option, empörte sich der Luxemburger Asselborn: "Mir graut es vor Aussagen, die Mittelmeerroute müsse geschlossen werden. Wir werden auch keine Lösung mit Panzern und hunderten Soldaten finden." So etwas zeuge nicht gerade von europäischer Solidarität.

Nach eben dieser "europäischen Solidarität" wird weiter dringend gesucht. Bei der Angleichung der Asylstandards und der verbindlichen Flüchtlingsquote, die man vor fast zwei Jahren gegen den Widerstand einiger osteuropäischer Mitgliedsstaaten vereinbart hatte, liegt die EU nach wie vor meilenweit hinter ihren selbstgesteckten Zielen zurück. Nicht ganz drei Monate vor Ablauf der Frist wurden von 160.000 Migranten gerade mal 21.000 umverteilt. Gegen Ungarn, Polen und Tschechien wurden deshalb bereits Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet.

Selbstkritische Töne von der EU

EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos bleibt kaum mehr übrig als leise Selbstkritik und der Appell an den guten Willen: Man sei weiter als vor zwei Jahren, doch man müsse mehr tun, um dorthin zu kommen, wo man sein sollte.

Solange der große Wurf einer europäischen Asyl- und Einwanderungspolitik nicht gelingt, wollen sich die Innenminister auf das politisch Machbare konzentrieren. Und das heißt aktuell: die Zahlen drücken und Flüchtlinge möglichst vor dem Start an der lebensgefährlichen Überfahrt hindern.

Verhaltenskodex für NGOs

Auf allgemeine Zustimmung stieß in Tallinn der Vorstoß der Regierung in Rom, einen "Verhaltenskodex" für Hilfsorganisationen aufzustellen, die Menschen vor Libyen aus Seenot retten. Italien will den privaten Lebensrettern die Einfahrt in seine Häfen verwehren, wenn sie sich nicht an die verschärften Regeln halten.

Der elf Punkte umfassende "Code of conduct", der in den kommenden Wochen ausformuliert werde soll, verbietet zum Beispiel die Einfahrt in libysche Küstengewässer und untersagt jegliche Kommunikation mit Schleppern. Auch de Maizière sieht die Nichtregierungsorganisationen in der Pflicht, enger mit den Behörden zu kooperieren: "Wenn Schiffe im libyschen Gewässer ihre Scheinwerfer anschalten, und genau in dme Moment werden da Flüchtlinge losgechickt, dann ist das das Gegenteil davon, Schleusern das Handwerk zu legen."

NGOs: Betreiben keinen "Shuttle-Service"

Die indirekte Unterstellung, private Retter begünstigten das schmutzige Geschäft der kriminellen Schleuser, in dem sie eine Art "Shuttle-Service" übers Mittelmeer unterhielten, weisen Menschenrechtsorganisationen, wie "Pro Asyl" oder "Amnesty International" indes scharf zurück. Sie werfen der EU im Gegenzug vor, aus Wahlkampfgründen vor echten Lösungen der Flüchtlingsfrage zurückzuschrecken und die libyschen Gewässer erneut in eine Todeszone zu verwandeln.

Holger Romann, BR Brüssel

