Lange galt Indien als einer der Hauptbremser bei den Klimaschutzbemühungen. Zugleich zählt das Land zu den größten Treibhausgasproduzenten. Doch nun will auch Indien nach China und den USA den Klimavertrag von Paris ratifizieren.

Indien will das Klimaabkommen von Paris unterzeichnen. Am 2. Oktober werde sein Land das Abkommen ratifizieren, sagte Ministerpräsident Narendra Modi. Der 2. Oktober ist der Geburtstag von Mahatma Gandhi, der von vielen Indern als Gründungsvater des modernen Indien gilt.

Indien ist mit seinen rund 1,3 Milliarden Einwohnern der drittgrößte Produzent von Treibhausgasen nach China und den USA, die es bereits am 4. September ratifiziert haben.

Indiens Premierminister Modi hatte beim Gipfel in Paris mehr für mehr Klimaschutz geworben.

Indiens durchwachsene Klimaschutzbilanz

Indien galt lange Zeit als einer der Hauptbremser bei den Klimaschutzbemühungen der Vereinten Nationen. Das Land treibt seine Industrialisierung weiter voran und baut neben Atomkraftwerken auch nach wie vor zahlreiche Kohlemeiler, um den wachsenden Strombedarf zu decken. Zugleich ist Indien aber auch ein wichtiger Markt für die Windkraft-Industrie geworden.

Damit das Pariser Abkommen formell in Kraft treten kann, müssen 55 Staaten, die für mindestens 55 Prozent der Treibhausgase verantwortlich sind, das Abkommen ratifizieren, also von den Parlamenten billigen lassen. Indien steht für knapp sechs Prozent der Emissionen.

Das Abkommen sieht unter anderem vor, die weltweite Erwärmung auf 1,5 bis höchstens zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.

Deutschland hat Abkommen ratifiziert

Der Bundestag hatte am Donnerstag den Vertrag ratifiziert. Nun muss noch Bundespräsident Joachim Gauck die Vorlage unterschreiben, dann kann die Ratifizierungsurkunde bei den Vereinten Nationen hinterlegt werden. In der EU fehlen allerdings noch eine Reihe von Ländern. Hintergrund ist auch ein Streit über die Lastenverteilung innerhalb der Gemeinschaft. Die EU hatte in Paris als Block mitverhandelt.