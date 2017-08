Randale, brennende Autos, Tausende Polizisten im Einsatz - die indische Stadt Panchkula versinkt im Chaos. Mehrere Menschen kamen ums Leben. Auslöser ist das Urteil gegen einen populären Guru.

Von Silke Diettrich, ARD-Studio Neu-Delhi

Rauch steigt auf über Panchkula. In der Stadt in Nordindien ist der selbst ernannte Guru Ram Rahim heute der Vergewaltigung schuldig gesprochen worden. Um die 200.000 seiner Anhänger waren angereist, um das Urteil am gleichen Ort mit zu bekommen.

Feuerwehrautos brennen, Tausende Polizisten und Soldaten sind im Einsatz, mit Wasserwerfern und Tränengas - die Stadt ist im Ausnahmezustand. Mindestens 13 Menschen sind laut Polizei bei den Tumulten ums Leben gekommen. Schon vor dem Urteil wurden Schulen geschlossen, ein Cricket-Stadion ist vorsorglich in eine Art Gefängnis umfunktioniert worden.

Hunderttausende Anhänger des Guru versammelten sich vor dem Gericht in Panchkula.

Höchst umstritten

Dabei ist Ram Rahim höchst umstritten in Indien. Es laufen Ermittlungen gegen ihn, ob in seinem Auftrag 400 Männer seiner Sekte kastriert wurden. Außerdem hatte es Strafanzeigen gegen ihn gegeben für den Mord an einem Journalisten, der über ihn und seine Anhänger geschrieben hatte, und dem Mord an dem ehemaligen Manager der Sekte.

Der selbst ernannte Guru widerspricht allen Vorwürfen. Er hatte auch die Vergewaltigungen geleugnet, wegen derer er nun schuldig gesprochen wurde. Dem Urteil zufolge hat Ram Rahim 2002 in seinem Aschram zwei Anhängerinnen vergewaltigt. Das Strafmaß soll am Montag verkündet werden. Bis zu sieben Jahre Haft stehen ihm bevor.

Guru in Indien wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen

Silke Diettrich, ARD Neu-Delhi

