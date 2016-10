Hurrikan "Matthew" Mehrere Tote in den USA

Hurrikan "Matthew" wird schwächer, bleibt aber gefährlich: In den USA sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. In Haiti stieg die Zahl der Todesopfer vorläufigen Angaben zufolge auf mindestens 470. Und es werden noch mehr Opfer erwartet.

Der Hurrikan "Matthew" hat an der US-Atlantikküste zwar rapide an Kraft verloren, aber trotzdem insgesamt neun Menschen in den Tod gerissen. In Georgia kamen nach amtlichen Angaben zwei und in North Carolina drei Menschen ums Leben, nachdem Florida bereits am Freitag vier Todesopfer zu beklagen hatte. In Haiti stieg die Zahl der Toten unterdessen auf mindestens 470.

Das Zentrum des Wirbelsturms erreichte nördlich von Charleston im US-Staat South Carolina amerikanischen Boden. Laut Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums erreichte "Matthew" nur noch Windgeschwindigkeiten um 120 Kilometer pro Stunde. Die US-Staaten Georgia und South Carolina hatten vor allem mit Starkregen und Überschwemmungen zu kämpfen, mehr als eine Million Menschen waren zeitweise ohne Strom.

In Florida verschonte der Hurrikan die Ballungszentren Miami, Fort Lauderdale und West Palm Beach weitgehend. "Wir sind alle gesegnet, dass 'Matthew' unserer Küste ferngeblieben ist", sagte Floridas Gouverneur Rick Scott. In South Carolina reichte das Gezeiten-Hochwasser an Rekordstände heran. In Charleston stand die historische Altstadt unter Wasser. In dem Südstaat waren mehr als 150.000 Haushalte ohne Strom, in Georgia eine Viertelmillion.

Angst vor einer neuen Cholera-Epidemie

"Matthew" zog Richtung North Carolina weiter, wo er in der Nacht zum Sonntag erwartet wurde. "Jetzt ist die Zeit, in der wir um Gebete bitten", sagte Gouverneurin Nikki Haley.

"Matthew" gilt als der kräftigste Hurrikan in der Region seit mehr als zehn Jahren. Auf seinem Weg gen Norden hatte der Hurrikan besonders auf der Insel Hispaniola gewütet und vor allem das bitterarme Haiti getroffen. Allein in einem südwestlichen Bezirk kamen nach noch immer vorläufigen Angaben mindestens 470 Menschen ums Leben, wie ein Mitarbeiter des Zivilschutzes der Nachrichtenagentur AP mitteilte. "Die Zahl der Toten wird sicherlich noch steigen", sagte er.

Nun droht in Haiti eine neue humanitäre Katastrophe, denn zahllose Menschen sind obdachlos geworden. Auch die Angst vor Epidemien wie Cholera geht in dem Land erneut um, das im Jahr 2010 durch ein Erdbeben schwer zerstört worden war. Mindestens sieben Menschen starben bereits an Cholera. Nach Angaben der Hilfsorganisation Care-France sind eine Million Menschen in Haiti hilfebedürftig: "Viele Einwohner haben alles verloren. Sie haben nichts mehr außer der Kleidung, die sie tragen."