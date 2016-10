Abgedeckte Häuser, entwurzelte Bäume - und mindestens acht Tote: Hurrikan "Matthew" hat in Haiti und der Dominikanischen Republik gewütet. Nun zieht er über Kuba hinweg. Auch der Südosten der USA bereitet sich auf den Sturm vor.

Hurrikan "Matthew" ist mit Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 230 Kilometern pro Stunde über Haiti und die Dominikanische Republik hinweggezogen. Mindestens acht Menschen kamen dabei ums Leben.

In Haiti starben nach lokalen Medienberichten vier Menschen. So ertrank ein 26-Jähriger, der versuchte, ein Kind aus einem Fluss zu retten. Das Kind überlebte. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden viele Häuser zerstört oder beschädigt. Viele Slumbewohner weigerten sich Agenturberichten zufolge, ihre Behausungen zu verlassen - trotz der Gefahr durch den Sturm.

Fast 200 Häuser zerstört

Aus der benachbarten Dominikanischen Republik wurden vier Tote gemeldet. Der Sturm zerstörte nach Angaben der Behörden dort fast 200 Häuser. Etwa 800 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, außerdem waren 31 Ortschaften von jeglicher Kommunikation abgeschnitten, wie das Zentrum für Katastropheneinsätze mitteilte. Die Behörden stuften den Hurrikan in Kategorie vier von fünf ein.

Der Sturm zieht nun über Kuba. Dort wurden Hotelfenster verbarrikadiert und Ampeln abgebaut, um zu verhindern, dass der Sturm sie in gefährliche Geschosse verwandelt.

Südosten der USA wappnet sich

Auch die Südostküste der USA stellt sich auf "Matthew" ein. In den Bundesstaaten Florida und South Carolina verhängten die Behörden den Notstand. Auch in Teilen von Georgia und North Carolina gilt diese Regelung. Damit ist es einfacher, an staatliches Geld und Unterstützung zu kommen. "Matthew" könnte die USA nach Angaben des Hurrikan-Zentrums in Miami am Wochenende erreichen.

South Carolina stellt sich auf die Evakuierung der Küstengebiete ein. Gouverneurin Nikki Haley erklärte, man sei bereit, mehr als eine Million Einwohner in Sicherheit zu bringen.