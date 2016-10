Der Hurrikan "Matthew" hat mit voller Wucht Haiti getroffen und schwere Schäden angerichtet. Bislang ist von mindestens einem Todesopfer die Rede. Doch noch ist unklar, wie schlimm die Lage wirklich ist. Am Abend wird der Wirbelsturm auch Kuba treffen.

Von Anne-Katrin Mellmann, ARD-Studio Mexiko-Stadt

Vor allem im Süden des bitterarmen Haiti richtet Hurrikan "Matthew" schwere Schäden an. Das Ausmaß ist noch unklar. Die Sturmflut überspült Fischerdörfer, heftige Regenfälle reißen Geröll mit sich, Flüsse treten über ihre Ufer - der extrem gefährliche Wirbelsturm der Kategorie 4 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 Kilometern pro Stunde hat Haiti auf der Insel Hispaniola mit voller Wucht getroffen. Häuser und Hütten sind zerstört, Strom und Internet ausgefallen, Straßen unpassierbar.

In der Hauptstadt Port au Prince sind vor allem die Bewohner des riesigen Slums Cité Soleil in großer Gefahr: Ihre Hütten aus Wellblech und Pappe halten dem Sturm nicht stand. Das Viertel liegt auf Meeresspiegelniveau direkt an der Küste und ist von Flüssen durchzogen.

Hurrikan trifft in Kürze Kuba

"Matthew" befindet sich im Moment über dem Golf von Gonave und zieht weiter in Richtung Norden, wo er am Abend den Osten Kubas treffen wird. Hunderttausende Menschen haben sich in Notunterkünfte geflüchtet. Eine Frau aus Guantánamo richtete sich in ihrem vorübergehenden Refugium ein. "Hier fühle ich mich sicher", sagt sie. "Die Partei hat mir und allen, die in niedrig gelegenen Gebieten leben, gesagt, dass wir hierher gehen sollen. Damit wir nicht vom Fluss mitgerissen werden, wenn der Hurrikan die Häuser zerstört."

Zivilschutz, Militär und Kommunistische Partei arbeiten vorbildlich, um die Bevölkerung zu schützen. Die Kubaner haben lange leidvolle Erfahrung mit zerstörerischen Wirbelstürmen. Erst vor vier Jahren hinterließ "Sandy" auf der Karibikinsel Verwüstungen und Millionenschäden. Dieses Mal sei das Land noch viel besser vorbereitet, so der Präsident des Verteidigungsrates der Provinz Santiago de Cuba Lazaro Exposito. "Wir sind in der Lage, uns diesem Wetterphänomen entschlossen und überzeugt von unserem Sieg entgegenzustellen", sagte er.

Auch US-Bundesstaaten rufen bereits Notstand aus

Viele Mitarbeiter der US-Militärbasis Guantánamo am östlichen Zipfel Kubas wurden in Sicherheit gebracht. "Matthew" wird am Mittwoch die weiter nördlich gelegenen Bahamas erreichen, für die inzwischen auch eine Hurrikanwarnung gilt. Im US-Bundesstaat Florida und in Teilen North Carolinas wurde bereits der Notstand ausgerufen.