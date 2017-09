Hurrikan "Maria" Puerto Rico befürchtet das Schlimmste

Verwüstung und Überschwemmungen: Einige Karibikinseln haben die Kraft von "Maria" bereits gespürt. Jetzt nimmt der Wirbelsturm Kurs auf Puerto Rico. "Maria" wird vermutlich quer über die Insel ziehen. Die Bewohner befürchten das Schlimmste.

Hurrikan "Maria" ist nach "Harvey" und "Irma" bereits der dritte schwere Hurrikan innerhalb von nur einem Monat, der amerikanisches Territorium verwüstet. Auf seinem zerstörerischen Weg über die Karibik-Inseln Dominica, Guadeloupe und die Jungferninseln hat "Maria" weiter an Kraft gewonnen, obwohl der Hurrikan die höchste Kategorie 5 längst erreicht hat.

Am Nachmittag deutscher Zeit wird "Maria" mit Windgeschwindigkeiten zwischen 260 und 280 Kilometern pro Stunde direkt auf Puerto Rico treffen, befürchtet der Meteorologe Tom Sater im Sender CNN: "Das Nationale Hurrikan-Zentrum glaubt, dass es der schwerste Hurrikan sein wird, der die Insel je getroffen hat."

Zuletzt war Puerto Rico im Jahr 1928 von einem Hurrikan der Kategorie 5 heimgesucht worden. Damals starben mehr als 300 Menschen. Was die Behörden im US-Außengebiet besonders beunruhigt, ist der voraussichtliche Kurs des Auges von "Maria" quer über die Insel. Sämtliche dreieinhalb Millionen Puerto Ricaner sind in Gefahr. Und ausgerechnet die knapp 400.000 Einwohner der Hauptstadt San Juan könnten am stärksten betroffen sein. Sie müssen mit stundenlangem Orkan, Sturmfluten und sintflutartigem Regen rechnen.

Hurrikan "Maria" verwüstet Dominica und setzt Zerstörungszug über Karibik fort

tagesschau 20:00 Uhr, 19.09.2017, Xenia Böttcher, ARD Mexiko-Stadt







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-329197~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Verwüstung auf Dominica und Guadeloupe

Der Gouverneur von Puerto Rico, Ricardo Rosello, rief seine Bürger auf, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Insgesamt wurden 500 Notunterkünfte bereitgestellt. US-Präsident Donald Trump rief den Notstand für Puerto Rico aus, damit möglichst schnell finanzielle und personelle Hilfen aus den USA eintreffen können.

Die US-Küstenwache warte bereits außerhalb des Hurrikan-Gebiets auf Rettungseinsätze, sagte Coast Guard-Captain Eric King im Sender NBC: "Wir können sofort helfen, wenn der Hurrikan vorüber ist: nicht nur Menschen retten, sondern auch Häfen und wichtige Wasserstraßen in Puerto Rico wieder herstellen."

Der Sturm "Maria" auf der Insel Guadeloupe in der Karibik

Schon bevor "Maria" Kurs auf Puerto Rico nahm, hatte der Hurrikan mehrere Karibik-Inseln verwüstet: Dominica, Guadeloupe und die amerikanischen Jungferninseln. Auf der französischen Insel Guadeloupe wurde ein Mensch von einem Baum erschlagen, zwei weitere Menschen werden vermisst. 80.000 Häuser sind ohne Strom. Der Premierminister von Dominica sagte, die 70.000 Einwohner seien dabei, sich aus den Trümmern ihrer Häuser zu befreien. Es gebe "großflächige Zerstörungen" und Gefahr durch Erdrutsche.

Puerto Ricaner senden Appell an die USA

All das lässt die Menschen in Puerto Rico das Schlimmste befürchten. Die ohnehin hochverschuldete Insel, die von Politikern in Washington oft das "Griechenland Amerikas" genannt wird, muss sich auf einen monatelangen Wiederaufbau gefasst machen. Die Bürgermeisterin der Hauptstadt San Juan, Carmen Yulin Cruz, richtete einen emotionalen Appell an die US-Bürger: "Vergesst nicht, dass wir zusammengehören, auch wenn ihr nicht hier seid! Vergesst uns nicht! Bitte vergesst uns nicht!"

Nach Puerto Rico wird Hurrikan "Maria" auch den Norden der Dominikanischen Republik streifen und dann nach Norden drehen - über die Turks und Caicos-Inseln und östlich an den Bahamas vorbei. Ob "Maria" dann über dem Atlantik bleibt oder doch noch weiter nördlich die Ostküste der USA bedroht, ist noch unklar.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 20. September 2017 um 05:30 Uhr.