"Irma" wütet in Florida Wind lässt nach - Gefahr bleibt

Straßenzüge stehen in Miami unter Wasser, der Flughafen ist gesperrt, in ganz Florida sind Millionen Menschen ohne Strom. Aus Angst vor Plünderungen gelten vielerorts Ausgangssperren. Auch wenn sich "Irma" abgeschwächt hat, ist die Gefahr nicht vorbei.

Auf seinem Weg über Florida hat Hurrikan "Irma" Zerstörung großen Ausmaßes hinterlassen. Der gewaltige Sturm mit einer Breite von mehr als 600 Kilometern überschwemmte die Innenstadt von Miami, drückte das Wasser aus den Buchten und riss Baukräne um.

Nach Angaben des Katastrophenschutzes sind mehr etwa 5,7 Millionen Haushalte in Florida ohne Strom. Mindestens vier Menschen kamen bislang ums Leben. Wie groß die Schäden am Ende sein werden, ist noch völlig unklar. Versicherer rechnen mit Schäden in Milliardenhöhe. In der Nacht zum Montag (Ortszeit) wurde der Hurrikan, der zuvor Kuba und andere Teile der Karibik heimgesucht hatte, auf die niedrigste Kategorie eins herabgestuft. Die erwarteten Sturmfluten machen die Situation aber weiter gefährlich.

Hurrikan "Irma" in Florida

tagesschau 12:00 Uhr, 11.09.2017, Melanie Buth, NDR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-326571~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Teile von Miami unter Wasser

Am stärksten von "Irma" getroffen wurde zunächst der Südwesten Floridas, doch wegen der enormen Ausmaße des Hurrikans wurde auch der Osten der Halbinsel von starken Regenfällen heimgesucht. Die Innenstadt von Miami und Miami Beach wurden teilweise überschwemmt, eine hölzerne Seebrücke fortgeschwemmt, Autos standen unter Wasser. Zwei riesige Baukräne stürzten um. Durch die Altstadt und das Bankenviertel von Miami strömten die Wassermassen.

Mehrere Medien berichten von ersten Plünderungen und Einbrüchen in Florida. Viele Täter seien bewaffnet, hieß es. Die Polizei von Miami meldete mindestens 28 Festnahmen. In einigen Orten gelten Ausgangssperren.

Schwimmende Möbel in den Gärten

In den Florida Keys im Süden des Staates wurden mehr als drei Meter hohen Wellen verzeichnet. Häuser standen unter Wasser, Möbelstücke schwammen in den Gärten. Zahlreiche Boote sanken. Die Behörden kündigten an, von Haus zu Haus zu gehen, um den Menschen auf den Inseln Hilfe anzubieten.

Überschwemmungen waren auch die größte Sorge in der Küstenstadt Naples am Golf von Mexiko. Das Nationale Hurrikanzentrum meldete, dort seien die Pegel am Sonntagabend in nur 90 Minuten um mehr als zwei Meter gestiegen. Auch in der zentral gelegenen Großstadt Orlando berichteten Augenzeugen von hüfthohem Wasser.

12.000 Flüge ausgefallen

Weltweit fielen wegen "Irma" bereits mehr als 12.000 Flüge aus. Alleine im US-Bundesstaat Florida wurden an Flughäfen wie Miami, Orlando oder Tampa bereits mehr als 9000 Flüge nicht angefertigt, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Flugbeobachtungs-Webseite FlightAware.

Auch Flüge nach Florida von Europa, Asien, Südamerika und Afrika wurden abgesagt. Der internationale Flughafen in Miami blieb vorerst geschlossen. Am Dienstag sollen nur vereinzelt Flüge abgefertigt werden.

Der Wirbelsturm schwächte sich inzwischen zu einem Tropensturm ab, die Lage bleibt aber angespannt. Zuletzt wurden noch Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer pro Stunde gemessen. Zuvor waren Böen von bis zu 229 Kilometer pro Stunde gemessen worden. Am Montagmorgen (Ortszeit) änderte das US-Hurrikanzentrum einen Teil der Einstufungen von Hurrikan- in Tropensturm-Warnungen.

Größte US-Evakuierungsaktion

Zuvor waren mehr als 6,5 Millionen Menschen aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen und sich vor dem Sturm in Sicherheit zu bringen. Es war eine der größten Evakuierungsaktionen in der Geschichte der USA. Weit über 100.000 Menschen harrten in Notunterkünften aus.

Mit der Ausrufung des Katastrophenfalls ist der Weg frei für Notfallhilfen der Regierung für den Bundesstaat. Betroffene Bürger Floridas können damit nach Abzug des Sturms Mittel zur Reparatur ihrer Häuser beantragen. Außerdem können Unterkünfte für die mehr als 54.000 Menschen finanziert werden, die ihre Häuser verlassen mussten. Trump kündigte an, "sehr bald" nach Florida zu reisen.

Die EU hat für die durch den Wirbelsturm "Irma" getroffenen Inseln in der Karibik zwei Millionen Euro bereit gestellt. Die "Ersthilfe" gehe an die am stärkten betroffenen Gebiete, teilte die EU-Kommission mit. Sie solle zur Wiederherstellung der Wasser- und Gesundheitsversorgung sowie von Abfallbeseitigung und Logistik eingesetzt werden. Die Kommission stellte zudem weitere Finanzhilfen für den Wiederaufbau in Aussicht.

Schwere Schäden auf Karibikinseln

"Irma" hält die Region bereits seit Tagen in Atem. Bei seinem Zug durch die Karibik hatte der Sturm auf Kuba, den Jungferninseln, sowie auf Barbuda und Saint-Bartélémy schwere Schäden angerichtet. Einige Gebiete gelten als unbewohnbar. Nach noch nicht bestätigten Angaben sollen mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen sein.

1/11 "Irma" und die Folgen Vollbild Mit gewaltiger Kraft hat Hurrikan "Irma" gestern Florida getroffen. Wie hier in Boynton Beach schlugen hohe Wellen an die Küste. | Bildquelle: dpa

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 10. September 2017 um 22:45 Uhr.