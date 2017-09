Jeder dritte Bewohner Floridas war aufgefordert, sein Haus zu verlassen, Zehntausende befinden sich in Notunterkünften. Die Behörden fühlen sich gut vorbereitet auf Hurrikan "Irma", warnen aber vor einem falschen Sicherheitsgefühl. Inzwischen erreichte "Irma" den Süden des US-Bundesstaats.

Hurrikan "Irma" hat die Florida vorgelagerte Inselkette der Keys erreicht. Der nördliche Teil des Wolkenbands, das das Auge des Sturms umgibt, sei inzwischen über den südlichsten Inseln eingetroffen, teilte das Nationale Hurrikanzentrum in Miami mit.

"Irma" gilt als extrem gefährlich. Meteorologen warnen vor schweren Regenfällen, Sturmfluten und Tornados. Sie rechnen damit, dass "Irma" am Nachmittag deutscher Zeit die Westküste Floridas erreicht. Von Fort Myers bis nach Tampa bereiteten sich die verbliebenen Menschen auf das Schlimmste und bis zu 4,5 Meter hohe Sturmfluten vor. Der Wirbelsturm erreicht Florida in der zweithöchsten Kategorie 4 - aktuell hat er eine ständige Windgeschwindigkeit von 215 Kilometern pro Stunde.

Die Auswirkungen auf die Menschen im Sunshine State sind enorm: Mehr als 6,5 Millionen Amerikaner mussten ihre Häuser verlassen, 250.000 Menschen leben derzeit ohne Strom, 115.000 Anwohner sind in Notunterkünften.

Hurrikan "Irma" erreicht Südspitze Floridas

Gouverneur warnt: Auf keinen Fall unterschätzen

US-Präsident Donald Trump lässt sich von seinem Stab laufend über die Situation informieren. Er tagte am Samstag in Camp David mit seinem Kabinett. Der Präsident appellierte an die Menschen in den betroffenen Gebieten, den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten. Gouverneur Rick Scott mobilisierte 7000 Mitglieder der Nationalgarde. Florida sei insgesamt gut auf den Hurrikan vorbereitet, sagte er. Man dürfe den Sturm jedoch auf keinen Fall unterschätzen.

Evakuierte Personen tragen in Miami, Florida vor dem bevorstehenden Hurrikan «Irma» Gegenstände zu einer Notunterkunft.

Fast alle der 421 Notunterkünfte befinden sich in Schulen oder Kirchen. Dort harren die Menschen derzeit noch weitgehend gelassen aus. Für die Versorgung mit Lebensmitteln ist der Staat zuständig - alles andere wie Schlafsack, Matratze und Kleidung müssen Schutzsuchende selbst mitbringen. Feldbetten gibt es nicht. Viele schlafen auf dem Turnhallenboden, nur mit einer dünnen Decke geschützt.

"Wir müssen Teile des Stromnetzes ganz neu bauen"

Wer nun noch weg will, hat schlechte Karten. An den Tankstellen wird das Benzin knapp, einige Straßen sind überfüllt. Die Polizei rät Bewohnern, die keinen Platz in einem der Schutzräume finden, sich mindestens in den zweiten Stock eines Gebäudes zu begeben, meldet CNN.

Die Stromversorgung könnte für Florida zum Problem werden. Denn die Leitungen verlaufen alle oberirdisch. Deshalb rechnen die Behörden damit, dass nach "Irma" bis zu eine Million Haushalte ohne Strom auskommen muss. Der Sprecher des Energieversorgers macht sich auf eine Herausforderung gefasst. "Das werden die schwierigsten Reparaturen, die das Land je gesehen hat", sagt er. "Bei solch einem Sturm müssen wir Teile des Stromnetzes ganz neu bauen. An der Ostküste Reparaturen, aber an der Westküste ein kompletter Wiederaufbau. Wir rechnen mit Wochen, nicht nur mit Tagen."

Bisher 22 Tote durch "Irma"

Mindestens 22 Menschen kamen bisher durch "Irma" ums Leben. Nach Berechnungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) verursachte der Wirbelstrum bislang Schäden von rund 8,3 Milliarden Euro.

Wie entsteht ein Hurrikan?

Notfallnummern des Auswärtigen Amtes

Das Auswärtige Amt in Berlin richtet angesichts des Hurrikans Notfallnummern ein: Wie das Ministerium mitteilte, ist für Anrufer aus Deutschland die Telefonnummer 030/50003000 geschaltet. Für Anrufer aus den USA sei die deutsche Botschaft in Washington unter 001202/2984000 zu erreichen.

Mit Informationen von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 09. September 2017 um 23:18 Uhr.