Heftige Regenfälle, starke Winde - das sind die Vorboten von Hurrikan "Irma", die Florida jetzt schon zu spüren bekommt. Tausende Menschen haben sich in Notunterkünfte begeben, vielerorts ist der Strom ausgefallen. In Kuba führte "Irma" zu Überschwemmungen.

Mit starken Winden und heftigen Regenfällen haben die ersten Ausläufer von Hurrikan "Irma" den US-Bundesstaat Florida erreicht. Mehr als 76.000 Menschen in verschiedenen Teilen des Bundesstaates waren bereits am Samstagabend (Ortszeit) ohne Strom, wie Gouverneur Rick Scott bei einer Pressekonferenz sagte. Experten schätzen, dass mehr als eine Million Menschen ohne Strom sein könnten, wenn der Hurrikan Florida durchquert hat.

Nach den Vorhersagen soll der Hurrikan am Sonntagmittag MESZ mit sintflutartigen Regenfällen, Sturzfluten, Tornados und Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde auf Florida treffen.

Florida bereitet sich auf Hurrikan "Irma" vor

tagesthemen 23:18 Uhr, 09.09.2017, Jan Philipp Burgard, ARD Washington, zzt. Miami







6,3 Millionen Menschen sollen Häuser verlassen

Mindestens 6,3 Millionen Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und sich vor dem Sturm in Sicherheit zu bringen. Das entspricht rund 30 Prozent der Bevölkerung des Bundesstaates. Mehr als 70.000 Menschen hatten sich am Samstagabend (Ortszeit) bereits in die rund 385 Schutzräume im Bundesstaat begeben.

Der Sturm verlor bei seinem Zug über den Norden Kubas zwar etwas an Kraft und wurde in die Kategorie 3 der fünfstufigen Skala herabgestuft, blieb aber extrem gefährlich. Der Sturm bewege sich derzeit von Kuba Richtung Norden, teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum mit.

Nach den Vorhersagen könnte das Zentrum von "Irma" zu Tagesanbruch Ortszeit (Sonntagmittag MESZ) auf der Inselgruppe der Florida Keys an Land treffen, bevor der Sturm weiter in Richtung des Festlandes zieht.

Sven Plöger erklärt Hurrikan "Irma"

tagesthemen 23:18 Uhr, 09.09.2017







Neue Richtung: Tampa und St. Petersburg

Anders als in den vergangenen Tagen prognostiziert wird er dann wohl nicht Richtung Miami ziehen, sondern an der Westküste Floridas entlang auf die beiden Städte Tampa und St. Petersburg zusteuern. Die Gegend mit ihren drei Millionen Einwohnern wurde seit fast einem Jahrhundert nicht mehr direkt von einem großen Hurrikan getroffen.

"Sie müssen weg, nicht heute Abend, nicht in einer Stunde, jetzt sofort", appellierte Gouverneur Scott an die Bewohner in den betroffenen Gebieten.

Dass "Irma" den Kurs änderte, traf viele entlang der Golfküste unvorbereitet. Zunächst hatten nur wenige Bewohner und Ladenbesitzer in St. Petersburg ihre Fensterfronten verbarrikadiert. "Fünf Tage lang sagten sie uns, dass er an der Ostküste sein wird, und jetzt, 24 Stunden, bevor er uns trifft, wird uns gesagt, er kommt die Westküste rauf", sagte der 52-jährige Jeff Beerbohm verärgert über die Prognosen.

Überschwemmungen in Kuba

An der Nordküste von Kuba richtete "Irma" Überschwemmungen, schwere Schäden und Stromausfälle an. Nach Angaben des kubanischen Wetterdienstes löste der Wirbelsturm bis zu sieben Meter hohe Wellen aus. "Irma" betreffe das gesamte Staatsgebiet Kubas. Laut Fernsehberichten waren weite Teile des Zentrums und des Ostens der Insel ohne Strom.

Notfallnummern des Auswärtigen Amtes

Das Auswärtige Amt in Berlin schaltete angesichts des Hurrikans Notfallnummern. Wie das Ministerium mitteilte, ist für Anrufer aus Deutschland die Telefonnummer 030/50003000 geschaltet. Für Anrufer aus den USA sei die deutsche Botschaft in Washington unter 001202/2984000 zu erreichen.

Beide Telefonnummern seien ab sofort rund um die Uhr geschaltet. Die Bundesregierung stehe in engem Kontakt mit den US-Behörden und habe vor Ort ihre Krisenkapazitäten hochgefahren, erklärte das Auswärtige Amt. An der Botschaft in der Hauptstadt Washington sei ein Krisenstab eingerichtet worden, in Atlanta gebe es einen regionalen Krisenstab. Auch in Berlin wird der Krisenstab tagen.

Wie entsteht ein Hurrikan?

tagesschau 20:00 Uhr, 08.09.2017, Barbara Jung, NDR







