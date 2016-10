Hunderte Tote, zerstörte Häuser - wieder stehen die Haitianer vor dem Nichts. Wie schon nach dem Erdbeben 2010 sind bis zu 90 Prozent aller Behausungen zerstört. Nach Wirbelsturm "Matthew" geht der Wiederaufbau von vorne los.

Von Anne-Katrin Mellmann, ARD-Studio Mexiko-Stadt

In kaum einem Land könnten Hurrikan-Schäden größer sein als in Haiti: Die wackeligen Hüttenkonstruktionen der ärmsten Bevölkerung der westlichen Hemisphäre sind schlicht weggeflogen. Wassermassen machen die Reste unbrauchbar. In der Provinzhauptstadt Jeremie im Westen des Karibikstaates waten die Menschen durch eine Mischung aus Schlamm, Geröll und Müll. Häuser mit Dächern gibt es kaum noch, nicht einmal das Krankenhaus und die Kirche haben eines. Ein Vater campiert mit seinen Kindern im Freien: "Wir haben nichts mehr, der Hurrikan hat uns sogar die Hemden vom Rücken gerissen", berichtet er. "Die Windstöße warfen uns durch die Gegend. Aus unserer Hütte mussten wir fliehen: Das Meer hat alles weggerissen."

Viel ist dieser Frau in Chantal in Haiti nach dem Hurrikan nicht geblieben. Notdürftig versorgt sie sich in ihrem zerstörten Haus.

Cholera, vernichtete Erneten - nur einige Probleme

Haitis Behörden können noch nicht bilanzieren, wie viele Menschen gestorben, wie viele verletzt oder verschollen sind. Auch die Zerstörungen lassen sich nicht beziffern. Hilfsorganisationen, die seit dem verheerenden Erdbeben von 2010 zahlreich in Haiti vertreten sind, steuern Informationen bei. Eine berichtet von neuen Cholera-Fällen, eine andere von komplett vernichteter Ernte. Das ist für die Landbevölkerung besonders dramatisch, weil sie von der Hand in den Mund lebt.

Die Hilfsorganisationen haben oft Mitarbeiter vor Ort, so wie "Care", die im Westen des Landes arbeitet. In der Stadt Jeremie seien durch den Sturm 80 Prozent der Häuser zerstört oder beschädigt worden, sagte Mitarbeiterin Holly Frew: "Die Frage ist, wie Haiti angesichts der extremen Armut den Wiederaufbau schaffen soll. Wir werden den Leuten in den Dörfern dabei helfen und zwar so, dass die Behausungen sicherer werden."

Das wäre im ganzen Land nötig. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind direkt an der Küste 90 Prozent der Häuser zerstört. Wieder werden Zelte gebraucht, wie auch nach dem verheerenden Erdbeben von 2010, das Millionen Menschen obdachlos machte.

Notunterkünfte von 2010 sind noch immer bewohnt

Das Bittere: Noch immer leben etwa 60.000 in den Notunterkünften von damals. Haiti ist ein Land der permanenten Katastrophe und politisch chaotisch. Die internationalen Geldgeber arbeiten mit einer Regierung, die nicht gewählt wurde, sondern sich seit Februar mithilfe diverser Winkelzüge an eine Macht klammert, die ihr nur provisorisch verliehen worden war. Sofort nach dem Hurrikan sagte sie die bereits mehrfach verschobene Wahl am Sonntag ab.

Erst an Tag drei nach Matthew gab Übergangspräsident Jocelerme Privert eine Pressekonferenz: "Alle sind sehr solidarisch. Unsere Regierung erfasst noch, was gebraucht wird. Die Europäische Union, der US-Botschafter, die Präsidenten von Panama und der Dominikanischen Republik - fast alle Länder helfen uns, durch diese schwierige Situation zu kommen", sagte er.

Hurrikan "Matthew" verwüstet Haiti

Nachhaltige Hilfe?

Die Haitianer hatten wenig - jetzt haben viele nichts mehr. Wie nach der letzten Katastrophe. Und wahrscheinlich auch nach der nächsten - trotz aller internationaler Hilfe. Einen nachhaltigen Aufbau, der Naturkatastrophen standhalten könnte, der das Land voran bringt, hat es in Haiti nie gegeben.

Hurrikan Matthew - Haiti braucht Hilfe

A. Mellmann, ARD Mexiko-Stadt

