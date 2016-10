Auf seinem Weg von Haiti an die Südostküste der USA hat Hurrikan "Matthew" schwere Schäden angerichtet. Mindestens zehn Menschen wurden getötet, in North Carolina gab es starke Überschwemmungen. Inzwischen hat "Matthew" an Kraft verloren.

Hurrikan "Matthew" hat an der Südostküste der USA schwere Schäden angerichtet, die befürchtete Katastrophe ist aber ausgeblieben. Mindestens zehn Menschen starben, wie der Sender CNN berichtete. Darüber hinaus sorgte er am Morgen im US-Staat North Carolina für Überschwemmungen von der Küste bis 160 Kilometer ins Landesinnere. Das genaue Ausmaß ist jedoch weiter unklar.

Nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums in den USA lag das Zentrum des Sturms am frühen Morgen (Ortszeit) rund 50 Kilometer südwestlich von Cape Hatteras in North Carolina. In seinem Zentrum wurden nur noch Geschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde registriert. Gouverneur Pat McCrory sagte: "Das ist ein sehr, sehr ernster und tödlicher Sturm."

Das Zentrum des Wirbelsturms hatte am Samstag nördlich von Charleston im US-Staat South Carolina amerikanischen Boden erreicht. In Georgia kamen am Samstag nach amtlichen Angaben drei und in North Carolina drei Menschen um, nachdem am Freitag Florida vier Todesopfer zu beklagen hatte. Die US-Staaten Georgia und South Carolina hatten am Samstag vor allem mit Starkregen und Überschwemmungen zu kämpfen, mehr als eine Million Menschen waren zeitweise ohne Strom.

Umfassendste Zwangsevakuierung seit "Sandy"

South Carolinas Gouverneurin Nikki Haley beschwor die Tausenden Menschen in Notunterkünften unterdessen, nicht vor Montag nach Hause zurückzukehren: "Es ist noch lange nicht vorbei." Insgesamt waren in den vier Bundesstaaten mehr als zwei Millionen Menschen aufgerufen worden, sich in Sicherheit zu bringen - die umfassendste Zwangsevakuierung seit dem schweren Sturm "Sandy" Ende 2012.

Auch wenn der Hurrikan mittlerweile an Kraft verloren hat, wird er als einer der stärksten je gemessenen in die Geschichtsbücher eingehen. Auf seinem Weg gen Norden hatte der Hurrikan besonders auf der Insel Hispaniola gewütet und vor allem das bitterarme Haiti getroffen.