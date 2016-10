Hurrikan "Matthew" bewegt sich mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 km/h auf Haiti, Jamaika, Kuba und die Bahamas zu. Die Behörden warnen vor einer Katastrophe. Aber nicht alle Bewohner wollen sich in Sicherheit bringen.

Von Anne-Katrin Mellmann, ARD-Studio Mexiko-Stadt

Schon bevor Hurrikan "Matthew" das bitterarme Haiti trifft, sind seine Vorboten vor Ort spürbar: Es regnet und stürmt heftig, die allgegenwärtigen Müllhaufen werden durch die Straßen gespült. An der Südwestküste hat sich die türkisblaue Karibik in ein graues, tosendes Monster verwandelt. Die Brandung dringt in Ortschaften vor. Notunterkünfte für etwa 340.000 Menschen stehen zur Verfügung, aber nicht alle wollen dorthin, weil sie Angst haben, ihr Hab und Gut könne gestohlen werden.

"Verlasst die gefährdeten Gebiete!"

Übergangspräsident Jocelerme Privert forderte die Bevölkerung auf, die Warnungen der Behörden ernst zu nehmen und Notunterkünfte aufzusuchen. "Liebe Haitianer, Frauen, Brüder, Landsleute", begann er einen dramatischen Appell an seine Landsleute. "Schüttelt nicht den Kopf und denkt: Gott meint es nicht gut mit uns. Unsere Warnungen an euch sind zu eurem Wohl. Verlasst die gefährdeten Gebiete!"

Bis heute hat sich Haiti nicht von dem verheerenden Erdbeben von 2010 mit mehr als 250.000 Toten erholt. Der Wirbelsturm der Kategorie 4 könnte laut dem US-amerikanischen National Hurricane Center eine neue Katastrophe auslösen: Tagelang hatte er über der Karibik Zeit zu wachsen, sich mit Wasser vollzusaugen. Zunächst sollte er laut den Vorhersagen zwischen Jamaika und Haiti hindurchziehen. Dann änderte er seinen Kurs jedoch leicht und trifft Haiti nun mit voller Wucht. Die Hurrikanwarnungen für Jamaika, die Bahamas und Kuba gelten jedoch nach wie vor.

Präsidentenwahl erneut verschoben?

"Matthew" bringt Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometern pro Stunde und lebensbedrohliche Regenmassen von bis zu 600 Millimeter pro Quadratmeter nach Haiti. Sie gehen auf ein fast völlig entwaldetes Land nieder. Erosion und längere Trockenheit können bei einem solchen Guss Erdrutsche und Überschwemmungen auslösen. Die aufziehende Unwetterkatastrophe könnte sogar politische Folgen haben: Die Übergangsregierung deutete an, dass der Wahltermin für die Präsidentenwahl am Sonntag erneut verschoben werden könnte. Die Wahlurnen könnten nicht transportiert werden, wenn Straßen verschüttet seien, heißt es.

Auch im weiter nördlich gelegenen Kuba, wo Hurrikan "Matthew" am späten Dienstag auf Land treffen wird, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Der Zivilschutz evakuiert die besonders gefährdeten Gebiete im Osten. In der Provinz Guantánamo haben fast 180.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Stromleitungen werden gesichert, gefährliche Äste abgesägt. Alles, was von einem Sturm mitgerissen werden könnte, muss befestigt oder beseitigt werden. Möglicherweise schwächt sich "Matthew" vorher ab. Das wäre Glück für Kuba. Erst vor vier Jahren hatte Wirbelsturm "Sandy" den Osten der Karibikinsel verwüstet.

Anne-Katrin Mellmann, ARD Mexiko-Stadt

