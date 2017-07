Bei dem Messerangriff im ägyptischen Badeort Hurghada sind zwei deutsche Frauen getötet worden. Nun gibt es erste Erkenntnisse zum Täter: Er soll 28 Jahre alt sein und radikalislamische Ideen unterstützt haben. Politiker verurteilten die Attacke.

Die bei einem Messerangriff im ägyptischen Badeort Hurghada getöteten Frauen waren Deutsche und stammen aus Niedersachsen. Das hat das Innenministerium in Hannover bestätigt. "Die Nachricht von dem heimtückischen Messerattentat im ägyptischen Badeort Hurghada, dem am gestrigen Freitag zwei Frauen aus Niedersachsen zum Opfer gefallen sind, macht mich sehr betroffen", sagte Ministerpräsident Stephan Weil nach Angaben eines Sprechers.

Regierungssprecher Steffen Seibert äußerte sich bestürzt über die Tat. In einer Stellungnahme teilte er mit: "Wir trauern zutiefst um die beiden deutschen Frauen, die in Hurghada hinterhältig ermordet wurden und denken in Anteilnahme an ihre Familien." Außenminister Sigmar Gabriel verurteilte den tödlichen Angriff als "feiges Verbrechen". Er sei darüber "sehr bestürzt", teilte das Auswärtige Amt mit. "Mein tiefes Beileid den Familien der Ermordeten", so der SPD-Politiker.

Frauen lebten dauerhaft in Ägypten

Das Auswärtige Amt in Berlin hatte zuvor den Tod der beiden Frauen bestätigt. "Wir haben nunmehr die traurige Gewissheit, dass zwei deutsche Urlauberinnen bei dem Angriff in Hurghada ums Leben gekommen sind", sagte eine Ministeriumssprecherin am Morgen. Nach allem, was bislang bekannt sei, sollte die Tat gezielt ausländische Touristen treffen.

Laut einem Bekannten der Toten lebten die Frauen dauerhaft in Hurghada. Der ehemalige deutsche Honorarkonsul am Ort, Peter-Jürgen Ely, sagte, eine weitere Bekannte von ihm habe die Frauen nach der Tat identifiziert.

Sicherheitsleute transportieren den festgenommenen Messerattentäter von Hurghada ab

Angreifer soll islamistischen Hintergrund haben

Inzwischen gibt es auch erste Erkenntnisse über den Täter. Laut der Nachrichtenagentur AFP gab der mutmaßliche Angreifer zu, radikalislamische Ideen zu unterstützen. Die Agentur beruft sich dabei auf Quellen im ägyptischen Justiz- und Sicherheitsapparat. Der Mann wurde demnach als der 28-jährige Abdel Rahman aus der Region Kafr al-Scheich in Nordägypten identifiziert.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll der Täter der Terrormiliz "Islamischer Staat" angehört haben. Er habe mit den Extremisten über das Internet in Kontakt gestanden und von ihnen den Auftrag erhalten, Ausländer anzugreifen. Eine offizielle Bestätigung für die Angaben gibt es nicht.

Stefan Maier, ARD Kairo, zum Ablauf des Messerangriffs

nachtmagazin 0:55 Uhr, 15.07.2017







Täter wollte noch mehr Menschen töten

ARD-Korrespondent Stefan Maier berichtete im Nachtmagazin, dass der Angreifer vier weitere Frauen verletzt habe. Er soll - bereits mit dem Messer bewaffnet - von einer öffentlichen Badeanlage zum Strandabschnitt einer Hotelanlage geschwommen sein. Dort habe er seine Opfer angegriffen.

Nach Angaben aus den Sicherheitskreisen war er am Freitagmorgen mit einem Bus nach Hurghada gekommen, wo er sich das Tatmesser kaufte. Er wollte dem Manager eines betroffenen Hotels zufolge noch mehr Menschen erstechen. Nach der Flucht von dem Strand habe der Mann auch im benachbarten Hotel versucht, Gäste anzugreifen, sagte der Manager des Gästehauses. "Wir haben den Typen mit seinem Messer gestoppt." Der Mann sei bewusstlos gewesen und vom Personal gefesselt worden. Fotos im Internet zeigten, wie der außer Gefecht gesetzte Angreifer auf einem Karren liegend durch den Garten einer Hotelanlage gezogen wurde.

Hurghada bei deutschen Urlaubern beliebt

Hurghada ist neben Scharm el Scheich das größte ägyptische Touristenzentrum am Roten Meer. Seit den 1980er-Jahren sind mehr als 250 Hotelanlagen in dem früheren Fischerdorf entstanden. Die Ferienregion ist auch bei deutschen Urlaubern beliebt.

Der Tourismus in Ägypten war durch die Unruhen der vergangenen Jahre nahezu völlig in sich zusammengebrochen und hatte sich gerade erst vorsichtig erholt. Der letzte Angriff auf Urlauber ereignete sich im Januar vergangenen Jahres - ebenfalls eine Messerattacke in Hurghada, doch die Touristen wurden damals nur leicht verletzt.

Zwei Deutsche bei Messerattacke in Hurghada getötet

A. Osius, ARD Kairo

