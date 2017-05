Flug nach Honolulu Mann versuchte ins Cockpit zu kommen

Auf einem Flug von Los Angeles nach Hawaii soll ein Passagier versucht haben, die Tür zum Cockpit zu durchbrechen. Zwei Abfangjäger eskortierten das Flugzeug von American Airlines anschließend zum Flughafen von Honolulu. Dort wurde der Mann festgenommen.

Nach einem Flug von Los Angeles nach Honolulu ist ein Passagier der Polizei zufolge festgenommen worden. Grund sei gewesen, dass dieser versucht habe, die Tür zum Cockpit zu durchbrechen, sagte ein Polizeimitarbeiter der Nachrichtenagentur AP.

US-Heimatschutzminister John Kelly sei über den Vorfall informiert worden, hieß es in einem Tweet der Behörde. Demnach liegen keine anderen Berichte über Störungen vor. Flüge würden weiterhin überwacht. Nach Angaben der Polizei war der Passagier bereits Stunden zuvor erstmals in Gewahrsam genommen worden, weil er die Tür zu einer Rampe auf dem Flugplatz öffnete. Er sei alkoholisiert gewesen, habe aber nicht die Bedingungen erfüllt, die für Festnahme für Trunkenheit in der Öffentlichkeit nötig sind, hieß es.

Heldenhafte Flugbegleiterin

Zwei Zeugen aus dem Flugzeug berichteten indes, dass der Mann es nicht zur Cockpittür geschafft habe. Eine Flugbegleiterin habe ihren Servierwagen benutzt, um ihn aufzuhalten - und zwar noch bevor er die Erste Klasse vor dem Bereich der Crewmitglieder erreichte. Andere Fluggäste hätten den Mann daraufhin gegriffen und ihn festgebunden.

Nach einem Notruf aus dem Flugzeug seien zwei Abfangjäger vom Typ F-22 aufgestiegen. Die Jets hätten die Passagiermaschine sicher zum Flughafen von Honolulu auf Hawaii begleitet, so Kommandeur Dave Benham. Der Flug wurde von American Airlines ausgeführt, er landete um 11.35 Uhr vormittags in Honolulu.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 20. Mai 2017 um 04:43 Uhr.