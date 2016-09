Schmale Straßen, hohe Häuser, kleine Büros - und ein strenger Terminplan. In der Millionen-Stadt Hongkong sehnen sich Geschäftsleute nach Ruhe. Die finden sie in den "Nap Lounges". Dort können sie für zehn Euro ein paar Minuten ganz allein entspannen.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Eine halbe Stunde Privatsphäre, Zeit für ein kleines Nickerchen - das kostet rund zehn Euro in der Hongkonger "Nap Lounge" im Geschäftsviertel Central. "Der Preis? Völlig okay", sagt eine Kundin. Zehn Euro, das entspreche den Kosten, die Geschäftsleute in Hongkong auch für ein Mittagessen einplanen.

"Ich bin zum zweiten Mal hier. Wenn ich mal zu kaputt von der Arbeit bin, dann komme ich hierher", sagt eine 25 Jahre alte Wirtschaftsprüferin. Sie ist eine von hunderttausenden Hongkonger Geschäftsleuten, die jeden Tag von Termin zu Termin hetzen und kaum zum Durchatmen kommen.

Kunden können zwischen 15 und 60 Minuten ein kleines Zimmerchen mit einer Ruheliege in der "Nap Lounges" reservieren.

Zimmerchen mit Ruheliegen

David Lau hat aus der Hektik der Sieben-Millionen-Einwohnerstadt die Geschäftsidee der "Nap Lounge" entwickelt. An drei Standorten in Hongkong können Kunden für 15, 30, 45 oder 60 Minuten ein kleines Zimmerchen mit Ruheliege reservieren. "Wir Hongkonger arbeiten sehr hart. Wir haben jeden Tag einen extrem durchgetakteten Terminplan. Treffen mit Kunden, Meetings - und statistisch arbeiten Hongkonger auch weltweit am längsten", sagt Lau. "Es herrscht ein enormer Druck. So, wie wir unsere elektronischen Geräte aufladen, müssen wir das auch mit Körper und Geist tun."

Etwas Privatsphäre

Es ist nicht nur das Bedürfnis nach Entspannung, nach einem kleinen Nickerchen, das Kunden in Davids Lounges treibt. Bei vielen ist es auch die Sehnsucht nach zumindest etwas Privatsphäre. Denn Hongkong ist berüchtigt dafür, dass alles extrem dicht beieinander ist: schmale Straßen, hohe Häuser und eben auch sehr kleine Büros.

Zeitschriften und etwas Verpflegung stehen in der Lounges bereit.

"Hongkong ist so überfüllt und dicht besiedelt. Selbst Cafés sind immer so laut und überfüllt, dass man kaum einen Sitzplatz findet und herumstehen oder woanders hingehen muss", sagt die 25-jährige Wirtschaftsprüferin. Sie will künftig regelmäßig eine halbe Stunde Mittagspausen-Zeit in einer der "Nap Lounges" buchen. Das sei gut investiertes Geld. Denn in ihrem Büro habe sie ihren Boss direkt neben sich, ein Nickerchen am Schreibtisch? Unmöglich.

