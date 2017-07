Heute jährt sich die Rückgabe Hongkongs an die Volksrepublik China zum 20. Mal. Auch wenn offiziell die Devise "ein Land, zwei Systeme" gilt, nimmt der Einfluss von Peking zu. Zum Feiern ist vielen Hongkongern nicht zu Mute.

Von Axel Dorloff, ARD-Studio Peking

Das pathetische Grußwort kommt gleich am Flughafen. Seit neun Jahren ist es das erste Mal, dass Xi Jinping einen Fuß nach Hongkong setzt. Als Chinas Staats- und Parteichef war er noch nie hier. Für die Feiern zum 20. Rückgabe-Jubiläum Hongkongs an die Volksrepublik China kommt er aber höchstpersönlich.

"Als erstes sende ich meine Glückwünsche - für alles, was die Sonderverwaltungszone Hongkong in den letzten 20 Jahren erreicht hat. In dieser Zeit war die Zentralregierung in Peking immer ein großer Rückhalt. Und das bleibt so", kündigte Xi an. "Die Zentralregierung wird Hongkongs Entwicklung weiter unterstützen und dabei helfen, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern."

Feierstunde in Hongkong mit Chinas Präsident Xi

Hongkongern ist nicht zum Feiern zumute

Keine Zeitung in den chinesischen Staatsmedien , die die Bilder von der Ankunft des Präsidenten am Hongkonger Flughafen nicht auf dem Titel hätte. Die Bilder zeigen Chinas Präsidenten in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong - umringt von applaudierenden Menschen und chinesischen Fahnen. Dass vielen Hongkongern überhaupt nicht zum Feiern zumute ist, wird einfach ignoriert.

Die pro-demokratischen Aktivisten der Regenschirmbewegung von 2014 seien aus Pekinger Sicht nur eine Minderheit, sagt der regierungsnahe Politikwissenschaftler Jin Canrong von der Renmin Universität in Peking. "Der Anteil dieser Leute ist sehr klein. Ich glaube auch nicht, dass es mit der Zeit mehr werden. Die meisten Hongkonger sind nicht so ideologisch", sagt er im Interview. "Diese Leute sind in der Regel sehr jung und glauben fest daran, was der Westen sagt. Aber sie werden zu keinem großen Störfaktor für die Regierung in Peking. Das Hongkong-Problem ist kein großes Problem." So sehen es die pro-chinesischen Nationalisten auf dem Festland.

Proteste in Hongkong

tagesthemen 21:45 Uhr, 30.06.2017, Mario Schmidt, ARD Peking







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-304007~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Die Politisierung ist schlimmer geworden"

Seit der Rückgabe 1997 an China unterliegt die ehemalige britische Kronkolonie Hongkong chinesischer Souveränität, wird aber als eigenständiges Territorium autonom verwaltet. Der Einfluss der Zentralregierung werde größer, klagen viele Hongkonger. Deshalb richtet Zhang Xiaoming warnende Worte an die Hongkonger. Er ist bei der Zentralregierung in Peking für die Sonderverwaltungszone zuständig. "Wenn es etwas zu mäkeln gibt, dann, dass Hongkong sich nicht schneller und besser entwickelt hat. Wir haben aus vielerlei Gründen noch nicht das ideale Gebilde. Die Politisierung ist schlimmer geworden. Innerhalb der politischen Verwaltung, aber auch auf der Straße. Alle Bereiche der Gesellschaft in Hongkong sollten darüber nachdenken."

Unliebsame Entwicklungen in Hongkong sind aus Sicht der Zentralregierung eine Frage der nationalen Integrität. Peking betont vor allen Dingen "ein Land", weniger "zwei Systeme". Die Hongkonger pro-demokratische Abgeordnete Claudia Mo kritisiert das ganze Gebilde als falsch. "Die chinesische Führung muss wissen, dass das Versprechen 'ein Land, zwei Systeme' ein Betrug und eine Schande ist. Die ununterbrochene Einmischung Pekings in die Entwicklung Hongkongs, besonders in die politische Entwicklung, macht uns immer wieder klar, dass wir keine wirkliche Demokratie haben."

Xi wird in Hongkong abgeschirmt

Die Hongkonger Demonstranten, Protestler und Aktivisten sind zahlreich. Aber wenn sich Chinas Staats- und Parteichef Xi jetzt in Hongkong bewegt, wird er streng abgeschirmt von jeglichem Protest. Zu Konflikten kam es bereits. Gruppen der Demokratiebewegung teilten mit, dass bereits viele ihrer Mitglieder wegen öffentlicher Ruhestörung festgenommen worden sind, darunter auch die jungen Anführer Joshua Wong und Nathan Law.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Hongkong