Wahl in Honduras Zählen, bis das Ergebnis passt?

Zunächst sah es so aus, als würde die Opposition einen Überraschungssieg einfahren - doch auch fünf Tage nach der Wahl in Honduras steht offiziell kein Gewinner fest. Viele protestierten wütend, Manipulationsvorwürfe werden laut.

Von Anne-Katrin Mellmann, ARD-Studio Mexiko

In den großen Städten des kleinen Honduras protestieren Anhänger des Oppositionskandidaten Nasralla gegen das Wahlergebnis. Ihre Wut ist groß: Lug und Trug werfen sie den regierenden Nationalisten vor, wie auch schon beim letzten Mal vor vier Jahren, als der Opposition der Sieg genommen worden sei.

Die Sensation - einen Präsidenten, der nicht zu den sich seit Jahrzehnten an der Macht abwechselnden National-Konservativen oder Liberalen gehört - wird es auch dieses Mal nicht geben. Seit fünf Tagen ziert sich der Wahlrat, das Endergebnis zu veröffentlichen. Nur scheibchenweise gibt er neue Zahlen heraus. Nasralla lag demnach zunächst in Führung, dann schmolz sein Vorsprung.

Die Anhänger des Oppositionskandidaten, Salvador Nasralla, fühlen sich betrogen.

"Kompliziertes technisches Problem"

Wahlratsdirektor David Matamoros, früher Parlamentsabgeordneter der Nationalen Partei, rechtfertigte das Vorgehen: "Wir hatten ein kompliziertes technisches Problem. Die Systeme waren überlastet und wir mussten mehr Computer einsetzen. Wir möchten uns dafür beim honduranischen Volk entschuldigen." Es sei nicht neu, dass das System bei Wahlen zeitweise ausfalle, "aber noch nie ist es in so einem kritischen Moment passiert."

Noch vor Matamoros‘ Erklärung hatten internationale Wahlbeobachter und das US-Außenministerium die Verzögerung kritisiert, sich jedoch nicht zu möglichen Manipulationen geäußert. Aus der Provinz kommen Berichte über verschwundene Wahlunterlagen, gekaufte oder mehrfach abgegebene Stimmen. Die Umfrage einer Jesuiten-nahen Denkfabrik ergab, dass 77 Prozent der Honduraner ihrem Wahlrat nicht trauen.

Nasralla erkennt Sieg des Präsidenten nicht an

Der unterlegene Kandidat des Oppositionsbündnisses gegen die Diktatur, Salvador Nasralla, weigert sich, den Sieg des Präsidenten Hernandez anzuerkennen. Kurz nach dem Wahlgang am Sonntag hatte er auf Drängen der Organisation Amerikanischer Staaten OAS aber ein Dokument unterschrieben, wonach er sich mit dem Resultat einverstanden erklären werde.

"Ich habe das Dokument in gutem Glauben unterschrieben", sagt Nasralla. "Aber kurz darauf stürzten die Wahlcomputer ab. Ausgerechnet in dem Moment, in dem sich mein Sieg abzeichnete. Am Montag gab es keinerlei Hochrechnungen. Als das System am Dienstag wieder funktionierte, hatten sie Wahlunterlagen unterschlagen und nur die registriert, die der Regierungspartei zugute kamen. Meinen Vorsprung von fünf Prozentpunkten, also von 117.000 Stimmen von Sonntagabend, hatten sie so auf 3000 bis 4000 Stimmen reduziert." Nasralla spricht von einer Falle.

Zweifel sind angebracht

Zweifel stehen im Raum und sind angebracht: Institutionen wie der Wahlrat sind nicht unabhängig, sondern mit treuen Gefolgsleuten der jeweiligen Regierung besetzt. Vor der Wahl genehmigte das Oberste Gericht dem Präsidenten Juan Orlando Hernandez, sich zur Wiederwahl zu stellen - obwohl die Verfassung vorschreibt, dass nach vier Jahren Schluss ist. Der Verfassungsbruch hielt jedoch auch das Oppositionsbündnis nicht davon ab, anzutreten. Schon vor der Wahl sprach es von Betrug. Jetzt mobilisiert es seine Anhänger.