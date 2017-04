Der syrische Machthaber al-Assad steht offenbar kurz davor, die vollständige Kontrolle über die syrische Stadt Homs zurückzuerobern. Laut Staatsfernsehen verließen erneut Hunderte Rebellen das Gebiet. Eine Bestätigung von unabhängiger Seite gibt es aber noch nicht.

Dutzende Rebellen und ihre Familien haben nach einem Bericht des syrischen Staatsfernsehens die Stadt Homs verlassen. 350 Personen seien an Bord von 22 Bussen gegangen, die später in Richtung Norden des Landes gefahren seien, berichtete das Fernsehen. Eine Bestätigung der Evakuierung von anderer Stelle liegt aktuell nicht vor. Jedoch hatte das Rote Kreuz bereits in den vergangenen Tagen immer wieder darüber berichtet, dass Homs zunehmend wieder unter die Kontrolle des syrischen Machthabers Baschar al-Assad falle.

Bei den nun offenbar abtransportierten Rebellen und ihren Angehörigen handelte es sich um die dritte Evakuierung des letzten von Rebellen gehaltenen Stadtviertels, Al-Waer, in zwei Wochen. Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Evakuierungen, bei denen die Oppositionskämpfer und ihre Familien in die Stadt Dscharblus an der Grenze zur Türkei gegangen waren, steuerten die Betroffenen den Angaben zufolge nun die von Rebellen gehaltene Provinz Idlib an.

Zerstörte Häuser in Homs. (Archivbild)

Vorwurf der Vertreibung

Die Evakuierung ist Teil eines Abkommens, Al-Waer an die syrische Regierung abzugeben. Oppositionsaktivisten haben das Abkommen kritisiert. Dieses ziele darauf ab, 12.000 Bewohner von Al-Waer zu vertreiben, darunter 2500 Kämpfer. Die Regierung hat diese Vorwürfe zurückgewiesen.

Homs ist nach Aleppo die drittgrößte Stadt Syriens. Sie war vor sechs Jahren Zentrum des Aufstands der Opposition gegen die Regierung von Präsident Assad. Rebellen übernahmen die Kontrolle über weite Teile der Stadt. Inzwischen konnten die Regierungstruppen fast alle Stadtviertel bis auf Al-Waer wieder zurückerobern. Nach dem vollständigen Abzug der Rebellen aus Homs hätte die Regierung erstmals seit Jahren wieder die Kontrolle über die ganze Stadt.