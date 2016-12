Frankreichs Präsident Hollande will nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren. In einer TV-Ansprache sagte er, damit wolle er eine Zersplitterung der Linken verhindern. Dennoch zeichnen sich bei den Sozialisten nun Flügelkämpfe ab.

Der französische Präsident François Hollande beugt sich der anhaltenden Kritik an seiner Amtsführung und seinen miserablen Umfragewerten. In einer kurzfristig angesetzten TV-Ansprache kündigte er an, im kommenden Jahr nicht für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. "Ich habe mich entschieden, nicht Kandidat bei der Präsidentschaftswahl zu sein", erklärte er.

Er sei sich der Risiken bewusst, die eine erneute Kandidatur bergen würde, sagte Hollande, der auch im eigenen Lager in Bedrängnis ist. "Ich kann keine Zersplitterung der Linken akzeptieren."

Mathias Werth, ARD Paris, zum Verzicht von Hollande

tagesschau 20:00 Uhr, 01.12.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-236385~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Die Aussichten waren verheerend

Der 62-Jährige ist so unbeliebt wie kein Präsident vor ihm in Frankreichs jüngerer Geschichte. Umfragen zufolge wäre er bei einer Kandidatur im Frühjahr 2017 auf weniger als zehn Prozent der Stimmen gekommen und damit schon in der ersten Wahlrunde ausgeschieden.

Allerdings war unklar, ob Hollande nicht trotzdem für eine Wiederwahl kandidieren würde. Mehrere zuletzt erschienende Interviewbände hatten Spekulationen genährt, Hollande bringe sich für eine neue Kandidatur in Stellung. Allerdings hatten seine freimütigen Plaudereien sein Ansehen bei den Franzosen zusätzlich geschmälert.

Premier gegen Präsident

Der Sozialist war zuletzt von seinem Premierminister Manuel Valls unverhohlen aufgefordert worden, auf eine erneute Kandidatur zu verzichten. Valls hatte angedeutet, andernfalls in den Vorwahlen der Partei gegen Hollande anzutreten. Es gilt als sicher, dass Valls sich nun um die Nachfolge Hollandes bewerben wird.

Allerdings wird Valls dem rechten Flügel der Sozialisten zugeordnet. Bereits seine Kandidatur angekündigt hat Ex-Minister Arnaud Montebourg, der dem linken Flügel der Partei angehört.

Fillon und Le Pen gelten bislang als Favoriten

Während die Sozialisten sich noch auf einen Kandidaten einigen müssen, ist bei den Konservativen bereits die Entscheidung gefallen. Für sie geht Ex-Premier François Fillon ins Rennen. Der rechtsextreme Front National dürfte ohne große Debatten Parteichefin Marine Le Pen nominieren.

Bislang waren Meinungsforscher davon ausgegangen, dass Le Pen in die Stichwahl um das Präsidentenamt einziehen wird und dort auf Fillon treffen würde.

Eine lange Folge von Rückschlägen und Misserfolgen

Hollande hatte im Élysée-Palast viele Rückschläge wegzustecken. In seine Amtszeit fallen drei schwere Terroranschläge, Streiks, Proteste und gescheiterte Reformen. Das Land kommt wirtschaftlich nicht richtig in Schwung, die Arbeitslosenquote liegt bei rund zehn Prozent. Hollande schaffte es nicht, die Brüsseler Haushaltsregeln einzuhalten, die beim Defizit eine Grenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung vorschreiben.

Hollande verwies in seiner Ansprache jedoch auf die zuletzt gesunkene Arbeitslosigkeit, durchgesetzte Wirtschaftsreformen und gesellschaftliche Entscheidungen wie die Öffnung der Ehe für Homosexuelle.