Seit den Anschlägen von Paris vor einem Jahr gilt in Frankreich der Ausnahmezustand. Nach dem Premierminister will nun auch Präsident Hollande eine Verlängerung bis zu den Wahlen im kommenden Jahr. Seine Begründung: Frankreich befinde sich an drei Stellen im Krieg.

Frankreichs Präsident François Hollande will den Ausnahmezustand in seinem Land bis zu den Präsidentenwahlen im kommenden Frühjahr verlängern. Das Parlament müsse dem noch zustimmen, sagte Hollande in einem Interview. Zuvor hatte bereits Premierminister Manuel Valls angekündigt, seine Regierung werde die Verlängerung beantragen. Die Präsidentenwahlen finden am 23. April und 7. Mai statt.

Hollande sagte, Frankreich befinde sich an drei Stellen im Krieg. Das Land kämpfe im Irak und Syrien gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat". In Mali versuchten französische Soldaten, islamistische Extremisten zu vertreiben. Außerdem bekämpfe Frankreich Menschen, die es auf seinem eigenen Territorium angreifen wollten.

Ausnahmezustand seit November 2015

Der jetzige Ausnahmezustand läuft Ende Januar aus. Eine erneute Verlängerung wäre die fünfte nach den Anschlägen von Paris im November 2015. Der Ausnahmezustand ermöglicht den Behörden unter anderem Ausgangssperren, Wohnungsdurchsuchungen ohne richterlichen Beschluss und Hausarrest für mutmaßliche Dschihadisten.

Kritiker bemängeln die geringe Erfolgsquote von Verfahren, die auf Grundlage des Ausnahmezustands eingeleitet werden. Oftmals würden schon falsche Kontakte oder eine intensive religiöse Praxis ausreichen, um ins Visier zu geraten. Amnesty International spricht von 4000 Hausdurchsuchungen, die zu weniger als fünf Ermittlungsverfahren in Zusammenhang mit Terror geführt hätten.