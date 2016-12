Der ungeliebte Präsident tritt nicht noch einmal an: Nach zuletzt starkem Druck auch aus den Reihen der Sozialisten hat François Hollande seinen Rückzug erklärt. Premier Valls steht nun in den Startlöchern. Doch auch er ist umstritten.

Von Kerstin Gallmeyer, ARD-Studio Paris

Man hätte es eigentlich ahnen können. Spätestens seitdem Premierminister Manuel Valls am Montag mit leicht zufriedenem Gesichtsausdruck den Amtssitz des Präsidenten verließ. Zwei Stunden Unterredung plus Mittagessen mit Präsident François Hollande - nachdem Valls am Wochenende in einem Zeitungsinterview damit gedroht hatte, in der Vorwahl der Sozialisten gegen den eigenen Chef anzutreten. "Es steht außer Frage, dass es auch nur einen Ansatz einer institutionellen Krise gebe. Es wird keine Konfrontation zwischen dem Präsidenten und dem Premierminister geben", versicherte Valls noch am Abend danach.

Die drohende Regierungskrise war also erst einmal abgewendet. Und seit gestern Abend ist auch klar, warum. Der Kreis von Hollandes Unterstützern war in den vergangenen Monaten verschwindend gering geworden. Nicht zuletzt seit dem umstrittenen Enthüllungsbuch im Herbst, in dem Hollande vor Journalisten freimütig auch über Parteifreunde lästerte.

Hollande will Spaltung der Linken vermeiden

Mit seiner Entscheidung, nicht mehr anzutreten, will Hollande auch eine weitere Spaltung des linken Lagers vermeiden. "Als Sozialist, der ich mein ganzes Leben lang gewesen bin, kann ich eine Zersplitterung der Linken nicht akzeptieren. Sie hätte dann keine Hoffnung mehr, sich gegen den Konservatismus und noch schlimmer gegen den Extremismus durchzusetzen", sagte der noch amtierende Präsident in seiner Fernsehansprache.

Hollande tritt nicht zur Präsidentenwahl an

Valls hat viele Kritiker in den eigenen Reihen

Alle Blicke richten sich nun auf den ehrgeizigen Premierminister Valls. Er lag in den letzten Umfragen vor Präsident Hollande. Kritiker hat er aber auch in der eigenen Partei genug. Nach Meinung von Pascal Cherki, sozialistischer Abgeordneter und Unterstützer von Benoit Hamon, der sich bereits zum Kandidaten bei der Vorwahl der Sozialisten erklärte, hat der Druck von Valls zu Hollandes Entscheidung beigetragen: "Valls hat Hollande fallen lassen. Er hat ihn erpresst. Dann hilft ihnen nicht gerade dabei, diesen Kampf gelassen aufzunehmen."

Valls oder Fillon - der Opposition ist's egal

Bei den politischen Gegnern der Sozialisten liegen die Argument natürlich etwas anders: Ob Valls oder Hollande - das mache keinen Unterschied, findet Thierry Solère. Er ist der Sprecher des frisch gebackenen Präsidentschaftskandidaten der bürgerlich-konservativen Republikaner Fillon: "Die Franzosen erwarten, dass das Kapitel dieser Präsidentschaft umgeschlagen wird." Angesichts der Spaltung in seiner eigenen Regierungsmannschaft und seiner politischen Bilanz habe Hollande entschieden, nicht wieder anzutreten. Ob Valls und Macron, die ebenfalls für diese Bilanz verantwortlich seien, "die gleiche Hellsichtigkeit besitzen", bezweifelt Solère jedoch.

Marine Le Pen wirft dagegen wie gewohnt alle gegnerischen Kandidaten in einen Topf. "Das ist doch nur eine Umverpackung", ätzt die Chefin des rechtsextremen Front National. "Herr Fillon auf der einen, Herr Valls auf der anderen Seite. Das sind Premierminister, die nun als Kandidaten antreten und versuchen glaubhaft darzulegen, dass sie überhaupt keine Verantwortung für die Bilanzen der Amtszeiten von Nicolas Sarkozy und François Hollande hatten."

Karten neu gemischt

Noch hält sich Premierminister Valls mit Ankündigungen vornehm zurück. Doch dass er bei den Vorwahlen der Sozialisten im Januar ins Rennen gehen wird, gilt als ausgemacht. Die Karten im linken Lager - sie werden durch die Absage Hollandes jetzt noch einmal neu gemischt.

Nach Hollandes Absage: Alles offen bei Frankreichs Sozialisten

Kerstin Gallmeyer, ARD Paris

